Centrum Onkologii w Bydgoszczy zyskało nowy sprzęt, który pomaga pacjentom zmagającym się z zaawansowanymi nowotworami. Jak działa i w jakich przypadkach się go wykorzystuje?

Reklama

Chemia w aerozolu



Sprzęt, o którym mowa, to urządzenie służące do podawania chemii w aerozolu pacjentom z przerzutami nowotworów do otrzewnej. Stosuje się go w przypadku zaawansowanego rozsiewu do otrzewnej raka żołądka, jelita grubego, jajnika, trzustki, wyrostka robaczkowego i innych nowotworów jamy brzusznej.

Chemia w aerozolu to szansa dla pacjentów, którym nie pomagają już inne metody. Umożliwia też przeprowadzenie terapii w przypadku zmian, które są bardzo rozległe.

Możemy rozwijać wykonywanie zabiegów i pomóc kolejnym kilkudziesięciu chorym dotkniętym chorobą, którym nie możemy inaczej pomóc. Dzięki zastosowaniu metody pacjenci mają szanse na przedłużenie życia i poprawę jego jakości. Mamy już takie obserwacje z leczenia kilku chorych – powiedział koordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej prof. Wojciech Zegarski.

Aerozolowa chemioterapia pomaga zwolnić rozwój choroby, nierzadko umożliwiając podjęcie dalszego leczenia onkologicznego lub chirurgicznego, na które wcześniej nie było szans. Bywa, że doprowadza do wieloletniej remisji nowotworu.

Stosując tę metodę, podajemy chemioterapię z pominięciem układu krwionośnego, bezpośrednio do jamy otrzewnowej przy pomocy laparoskopu. Chemioterapia działa bezpośrednio na guzki nowotworowe, niszcząc je i nie dając efektów cytotoksyczności. Potem to leczenie wspiera się chemioterapią systemową, podawaną dożylnie – wyjaśnia prof. Zegarski.

Mamy nadzieję, że sprzęt pomoże wielu chorym i – jeśli się sprawdzi – będzie stosowany także w innych placówkach!

Reklama

Lekarka do pacjentki: „Trzeba się było nie badać, lepiej nie wiedzieć, że jest się chorym”

Kiedy warto zmienić lekarza?