Czy chłoniak żołądka jest równie groźny jak rak?

Nie każdy nowotwór żołądka to rak. Oprócz raka w żołądku może dojść do niekontrolowanego rozrostu tkanki limfatycznej - w ten sposób powstają chłoniaki. Pierwotne chłoniaki żołądka są rzadkie i stanowią zaledwie 2% wszystkich chłoniaków i około 6% nowotworów żołądka. Niemniej jednak są one nowotworami złośliwymi i warto wiedzieć jakie zagrożenie ze sobą niosą.