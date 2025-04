Sytuacja epidemiologiczna

Polska jest jednym z krajów o największej w świecie częstości zachorowań na raka żołądka. Aż 90% wszystkich nowotworów tego narządu jest wykrywana w zaawansowanym stadium, gdzie skuteczność leczenia jest bardzo niska.

W Japonii, kraju będącego w statystykach na 1. pozycji, jeżeli chodzi o zapadalność na tego raka, wprowadzono nawet gastroskopię, jako badanie przesiewowe.

Czynniki ryzyka

Do wystąpienia raka żołądka predysponują między innymi czynniki dietetyczne. To, ile jemy i co jemy, nie tylko wpływa na naszą kondycję, lecz także na metabolizm komórkowy. Uważa się, że żywność konserwowana, z dużą zawartością soli, azotynów, produktów węglowych wpływa destrukcyjnie na śluzówkę żołądka i jelit. Prowadzi do powstania wrzodów, polipów i metaplazji jelitowej błony śluzowej, co z kolei może prowadzić do kancerogenezy.

Palacze bardziej narażeni

Również osoby palące mają większą szansę na raka żołądka. Zawarte w dymie substancje prowadzą do dysplazji nabłonka ścian żołądka, a później do przemiany w komórki nowotworowe.

Wrzody a rak żołądka

Przewlekła choroba wrzodowa rzadko doprowadza do transformacji nowotworowej. Częściej powstają nowe ogniska ubytkowe w błonie śluzowej, które krwawią, ale mają tendencję do samozaleczania się.

A może przyczyną jest bakteria?

Bakteria H. pylori doskonale radzi sobie w kwaśnym środowisku soku żołądkowego. Wydziela ona specjalny enzym – ureazę, który rozkłada cząsteczki kwasu i umożliwia bakterii funkcjonowanie w tym niedogodnym środowisku. H. pylori jest częstą przyczyną zapaleń błony śluzowej żołądka. Przejście zapalenia w stan przewlekły może prowadzić do metaplazji, potem dysplazji i na końcu do rozwoju raka.

Diagnostyka

W większości przypadków rak żołądka jest rozpoznawany po wykonaniu gastroskopii. Zwykle skierowanie na gastroskopię dostaje pacjent po zgłoszeniu następujących objawów: okresowe nudności lub wymioty, obecność krwi w wymiocinach, duża bolesność nadbrzusza, niekiedy zaburzenia połykania oraz względnie często podczas szukania przyczyny niedokrwistości.

Przydatnym może być również badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego, zwłaszcza z zastosowaniem metody podwójnego kontrastu.

Jednak ostateczne potwierdzenie wstępnej diagnozy/przypuszczeń lekarza dostarczyć może jedynie biopsja podejrzanego wycinka, pobranego najczęściej podczas badania endoskopowego.

Jak wygląda leczenie raka żołądka?

Podstawowym leczeniem w raku żołądka jest leczenie chirurgiczne. Chemioterapia i radioterapia są wariantami pomocniczymi, uzupełniającymi. Stąd o rokowaniu w tej chorobie świadczy stadium zaawansowania raka oraz jakość wykonanej operacji (wielkość resekcji i usunięcie odpowiednich węzłów chłonnych).

A czym jest chłoniak żołądka?

Chłoniak żołądka stanowi ok. 4% wszystkich nowotworów żołądka. Może się wywodzić pierwotnie tkanki żołądka lub wtórnie, wskutek przerzutów w obrębie układu limfatycznego.

Chłoniak żołądka najczęściej pochodzi z komórek limfoidalnych typu B. Zaliczany jest do nowotworów z tzw. grupy MALT (mucosa associated lymphoid tissue).

