Wyniki sugerujące, że w prewencji raka płuc liczy się nie ilość ale raczej różnorodność spożywanych warzyw i owoców, zostały opublikowane w czasopiśmie Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.„To badanie spogląda głębiej na relację pomiędzy dietą a nowotworem płuca” – mówi María José Sánchez Pérez, współautorka artykułu na co dzień pracująca w Rejestracji Nowotworów w Grenadzie. W badaniu uczestniczyło prawie pół miliona osób, wśród których po okresie niecałych 9 lat obserwacji 1613 rozwinęło raka płuca. Jak się okazało osoby jedzące owoce i warzywa z więcej niż 8 różnych podgrup miały aż o 23 % mniejsze ryzyko choroby nowotworowej w porównaniu z tymi, którzy spożywali owoce z jedynie 4 podgrup. Co więcej dodanie do swojego jadłospisu kolejnej podgrupy wiązało się z redukcja ryzyka raka płuc o kolejne 4%. Efekt ochronny diety jest jednak zależny od typu nowotworu i co ciekawe zaznacza się on silniej u osób palących.„Jeśli palacze zwiększą różnorodność spożywanych owoców i warzyw mogą zmniejszyć swoje ryzyko rozwoju tego typu nowotworu” – podkreśla María José Sánchez Pérez. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że nawet tak zachęcające wyniki nie powinny odwracać naszej uwagi od głównego czynnika odpowiedzialnego za rozwój raka płuc, jakim jest palenie papierosów.Źródło: EurekAlert/kp/pk

