W 2006 roku w Polsce wpłynęły do KRN dane o prawie 126 000 nowych zachorowań na nowotwory i stwierdzono ponad 91 500 zgonów z tego powodu.

Nowotwór charakteryzuje się dość długim okresem wzrostu, to znaczy od momentu pojawienia się w organizmie narażenia na czynniki rakotwórcze do momentu ujawnienia się choroby, mija bardzo dużo czasu. Dlatego nowotwory występują głównie w starszych grupach wiekowych – dotyczą głównie populacji po 65. roku życia. Jednak w grupie młodych dorosłych (20-44 lata) nowotwory złośliwe w Polsce w porównaniu z innymi krajami są znacznie częściej przyczyną zgonów.

Inaczej u mężczyzn, inaczej u kobiet

W przedziale wiekowym 45-64 lata, nowotwory są od ponad trzydziestu lat, po chorobach układu krążenia, drugą przyczyną zgonów wśród mężczyzn. W populacji kobiet w średnim wieku w połowie lat 60. odsetek zgonów nowotworowych utrzymywał się na podobnym poziomie jak odsetek zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia (około 30-35%). Od początku lat 90. spada częstość zgonów z powodu chorób układu krążenia, a stąd relatywnie rośnie częstość zgonów nowotworowych. W grupie populacji mężczyzn obserwuje się wzrost zachorowania na tak zwane nowotwory tytoniozależne, czyli związane z paleniem papierosów. Należą do nich nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, pęcherza moczowego, płuc, trzustki oraz nerki.

Ile osób choruje na raka jelita grubego?

Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet notuje się przyrost zagrożenia nowotworami złośliwymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego (szczególnie odbytnicy). Warto zaznaczyć, że nowotwory złośliwe jelita grubego stają się coraz istotniejszym problemem onkologicznym w Polsce. Według rejestru z 2006 roku rak jelita grubego stanowił drugi pod względem częstości zachorowania nowotwór zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Nowotwór ten pozostaje również wysoko w rankingu, jeśli chodzi o umieralność. Jest drugim pod względem częstości zgonów nowotworem u mężczyzn a trzecim u kobiet. Jak podaje KRN w 2006 roku 3758 kobiet i 4090 mężczyzn zachorowało na raka okrężnicy. A jeśli chodzi o zgony na ten nowotwór to w 2006 roku 3061 kobiet oraz 3330 mężczyzn zmarło z powodu raka okrężnicy. Niestety te niepokojące dane związane są z późnym wprowadzaniem w Polsce tak zwanych badan przesiewowych. Celem tych badań jest wykrywanie nowotworów na wczesnym etapie rozwoju, kiedy jeszcze możliwość wyleczenia jest bardzo duża. W przypadku raka jelita grubego zalecane są: test na krew utajoną w kale oraz badania endoskopowe jelita grubego to znaczy kolonoskopia i sigmoidoskopia.

W Polsce jest stworzony program badań przesiewowych nowotworów jelita grubego. W obrębie tego programu osoby w wieku 50 – 65 lat mogą poddać się kolonoskopii.

