Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych stworzyła ONKOfundusz – ogólnopolski portal społecznościowego wsparcia chorych na nowotwory. Serwis stanowi medium łączące darczyńców, czyli osoby chcące wspierać chorych na raka, oraz podopiecznych, rozumianych jako pacjentów korzystających z możliwości pozyskania darowizn na dodatkowe, niezbędne i medycznie uzasadnione świadczenia związane z terapią i rehabilitacją.

Jak działa ONKOfundusz?



Strona działa pod adresem onkofundusz.pl. Na początku musimy wybrać, czy chcemy zostać podopiecznym (jako pacjent zbierać pieniądze dla siebie), czy darczyńcą (zbierać je dla innych), czy też wesprzeć zbiórkę.

Zbiórka pieniędzy rozpoczyna się tuż po pozytywnej weryfikacji konta pacjenta przez administratora serwisu i podpisaniu umowy. Od tego momentu podopieczny – poprzez swój indywidualny profil – może przyjmować darowizny pochodzące z kont darczyńców. Kwota zbierana jest z przeznaczeniem na realizację celów związanych z prowadzeniem terapii i wsparciem chorego m.in. w zakupie sprzętu specjalistycznego czy pokryciu kosztów rehabilitacji pooperacyjnej. Zgodnie z założeniami ONKOfunduszu cele wydatkowania są zależne od potrzeb chorego (szczegółową listę świadczeń, które można opłacić pieniędzmi ze zbiórki, można znaleźć w regulaminie znajdującym się na stronie portalu).

Darczyńcy za pomocą ONKOfunduszu mogą przekazywać dowolne kwoty na leczenie konkretnych pacjentów bądź na rzecz Funduszu Pomocniczego pomagającego utrzymać serwis i promować zbiórki charytatywne. Środki przekazane podopiecznym portalu, niepomniejszone o prowizje czy opłaty na rzecz organizatorów, stanowią uzupełnienie publicznego finansowania terapii onkologicznych, które mają szansę pomóc przedłużyć życie lub poprawić jego jakość osobom chorującym na śmiertelne choroby onkologiczne.

Suma zgromadzonych darowizn, która trafi do podopiecznego na realizację wyznaczonego przez niego celu, jest widoczna na jego profilu. Dzięki temu użytkownicy mogą na bieżąco monitorować postępy zbiórki i aktywizować znajomych do przyłączenia się do grona wpłacających.

My cieszymy się, że powstają takie inicjatywy i uważamy, że warto się zarejestrować, by pomóc tym, którzy walczą o zdrowie i życie. Tym bardziej, że w Polsce taka strona była bardzo potrzebna – aktualnie w naszym kraju co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 144 tys. osób (ponad 72,5 tys. kobiet oraz ok. 72 tys. mężczyzn), a choroba okazuje się niewyleczalna dla ponad 92 tys. Opracowania naukowe sugerują, że do 2025 roku liczba zachorowań wśród mężczyzn w Polsce wzrośnie do 90 tys. rocznie, a u Polek do 80 tys. Oznacza to, że każdy z nas zetknie się z rakiem – jako bliski pacjenta bądź walczący z chorobą. Szacuje się, że co trzecia osoba urodzona po 1960 r. znajdzie się na oddziale onkologicznym!

