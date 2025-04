Selen to pierwiastek, który (jak przypuszczają badacze) może chronić przed rakiem. Dlaczego jego niedobór powoduje nowotwory?

Do czego służy selen?



Selen to pierwiastek śladowy, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wielu enzymów w naszym organizmie. Bierze udział w procesach metabolicznych komórek. Pełni także istotną rolę w prawidłowym działaniu tarczycy, a także uczestniczy w przemianach kwasów tłuszczowych i odgrywa istotną rolę w syntezie DNA i RNA.

Szacuje się, że aż 60% kobiet i 90% mężczyzn w Polsce ma zbyt niski poziom selenu.

Zbyt niski poziom selenu może powodować raka?



Pod koniec XX wieku trzech lekarzy – Schrautzer, Shamberger i Schwarz – badając swoich pacjentów zauważyli, że osoby chore na raka mają bardzo niski poziom selenu we krwi. To ciekawe odkrycie zainteresowało profesora Lubińskiego, który wraz ze swoim zespołem popularyzuje profilaktykę związaną z odpowiednim poziomem selenu, która ma zwiększać szanse na zdrowie i uniknięcie zachorowań na nowotwory.

Jak to możliwe, że selen może chronić przed rakiem? Nie ma co do tego pewności, jednak przypuszcza się, że selen przeciwdziała uszkodzeniom chromosomów zawierających genetyczny materiał – kontroluje życie komórek i ich normalne rozmnażanie. Ponadto, jako antyoksydant, zmniejsza szkodliwe procesy utleniania w komórkach, nie dopuszcza do ich deformacji i uszkodzeń genetycznych DNA, a więc sprzyja prawidłowemu rozwojowi tkanek.

Selen pod lupą

Gdzie znajduje się selen?

Selen znajdziemy m.in. w:

orzechach brazylijskich i nerkowca,

borowikach,

owocach morza,

rybach,

pełnoziarnistym pieczywie,

czosnku,

cebuli,

kiełkach zbóż,

soli morskiej.

Przyswajaniu selenu przeszkadza jedzenie słodyczy!

Czy selen można suplementować?

Polska gleba jest uboga w selen, dlatego wielu Polaków cierpi na jego niedobór w diecie. Niewystarczającą ilość tego pierwiastka sygnalizują następujące objawy:

częste przeziębienia,

brak odporności,

opryszczka i stany zapalne skóry,

ciągłe zmęczenie,

osłabienie mięśni,

kłopoty z płodnością u mężczyzn.

Pierwiastek ten możemy suplementować, ale nie róbmy tego na własną rękę, tylko pod kontrolą lekarza. Nadmiar selenu może bowiem skutkować cukrzycą typu 2, nadciśnieniem czy zaburzeniami gospodarki lipidów.

Niedobór selenu