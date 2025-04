Październik a rak piersi

Październik już od lat jest „Miesiącem Świadomości Raka Piersi” – nowotworu, który wciąż (z powodu późnego diagnozowania) jest najbardziej śmiertelnym wśród kobiet.

To dlatego tak często podkreśla się istotę badań profilaktycznych: regularnego USG, mammografii oraz samobadania biustu, które powinno się wykonywać raz w miesiącu.

Badamy się nie po to, żeby wykryć problem, ale żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Aby sprawdzić zdrowie swoich piersi wystarczą dwie dłonie i odpowiednia technika. Dlatego z okazji rozpoczynającego się miesiąca profilaktyki chcemy pokazać wszystkim paniom, jak wykonać samobadanie piersi! – mówi Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Wygrywam, bo się badam

Aby zwrócić uwagę na to, jak ważne są regularne badania, stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny wraz z bieliźnianą marką Panache organizuje ciekawą akcję „Dotykam=Wygrywam”, która ma być próbą pobicia rekordu Guinnessa w samobadaniu piersi (dotychczasowy rekord to 2790 jednocześnie badających się kobiet). Jej ambasadorkami, które również przyłączą się do bicia światowego rekordu, są: Beata Sadowska, Daria Widawska, Elżbieta Romanowska, Aleksandra Kisio, Katarzyna Cichopek-Hakiel, Krystyna Kofta, Ilona Felicjańska, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Anna Popek, Karolina Szostak, Ewa Wojciechowska, Aleksandra Mikołajczyk, Magdalena Waligórska, Agnieszka Wielgosz, Anna Gzyra, Elżbieta Jędrzejewska.

fot. materiały prasowe "Dotykam=Wygrywam"

Akcja odbędzie się 1 października na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie o godz. 14.00, podczas Narodowego Dnia Sportu. Start imprezy jest planowany na godzinę 12:00, a zbiórka uczestników – na 13.00.

Podczas wydarzenia planowane jest zorganizowanie „Strefy zdrowia”, w której dostępne będą:

bezpłatne konsultacje zdrowotne z lekarzami,

konsultacje brafitterek marki Panache,

dwa mobilne gabinety do badania usg piersi,

nauka samobadania piersi dla kobiet,

nauka badania piersi dla mężczyzn w ramach akcji "BreastFit",

informacje na temat profilaktyki oraz zachowania czujności onkologicznej.

W strefie zdrowia odbędzie się także inauguracja piątej edycji kampanii profilaktycznej „DOTYKAM=WYGRYWAM”, której partnerem jest PARS. To okazja do spotkania polskich gwiazd będących ambasadorkami kampanii, zaangażowanych w popularyzację wiedzy na temat raka piersi.

Powstało też video, w którym ambasadorki zapraszają do udziału w akcji!

W ramach Dotykam=Wygrywam marka Panache zaprasza także do jeszcze jednej ciekawej akcji, w ramach której można przekazać stare, źle dopasowane biustonosze do re(CYC)lingu. Uzyskane z nich środki wesprą działania stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny na rzecz walki z rakiem piersi. Za każdy oddany stanik marka podaruje kupony o wartości 20 zł na zakup nowego, dobrze dopasowanego biustonosza.

