Co jeść, aby mieć dobry wzrok?

Na wzrok najlepiej wpływają: antyoksydanty, luteina, cynk, witamina A, C, E i witaminy z grupy B. Gdzie je znajdziemy? Co jeść, by mieć dobry wzrok? Jak antyoksydanty wpływają na zdrowie oczu? Jak przeciwdziałać uszkodzeniom plamki żółtej i zaćmie?