Szkodliwe promieniowanie UVB



Każdy, nawet najkrótszy pobyt na słońcu o każdej porze roku, wiąże się to z ekspozycją na promieniowanie UVB, które jest bardzo groźne dla oczu. Promienie przedostają się poprzez rogówkę oraz soczewkę i trafiają do siatkówki oka. Jeśli emisja ultrafioletu docierająca do oka jest zbyt duża i gwałtowna, możliwe jest uszkodzenie siatkówki, co w rezultacie może spowodować pogorszenie lub nawet utratę wzroku.

Jak chronić oczy przed promieniowaniem UV?



Lekarze zalecają dwutorowe działania, czyli wspomaganie naszego organizmu poprzez specjalną dietę i suplementy diety (np. luteina) oraz używanie odpowiednich, wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych z filtrami UVA/UVB.

Promieniowanie UVA/UVB a choroby oczu



Częsta ekspozycja na promieniowanie UVB wiąże się z procesami szybszego starzenia się oka. Pewne odmiany zapalenia rogówki, uszkodzenia siatkówki czy zaćma (szczególnie kiedy soczewka twardnieje, staje się mniej sprężysta i z czasem coraz bardziej mętna) mogą być wywołane działaniem promieniowania UVB.

Zaćma to choroba oczu, która polega na stopniowym, bezbolesnym pogarszaniu się ostrości widzenia, której nie można poprawić poprzez zmianę okularów korekcyjnych. Zamglone widzenie wynika ze zmętnienia i ograniczenia przejrzystości soczewki w oku. W efekcie chora osoba może widzieć obraz jak przez brudną szybę, a w bardzo zaawansowanych przypadkach całkowicie stracić zdolność widzenia.

Co dalej z zaćmą?



Jedyną uznaną i skuteczną metodą leczenia zaćmy jest operacja wymiany soczewki. Zabieg powinien być przeprowadzony jak najwcześniej. Polega on na niewielkim nacięciu po stronie rogówki, gdzie usuwa się naturalnie zmętniałą soczewkę oka, a następnie zastępuję się ją sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Podczas zabiegu, poprzez dobranie odpowiednich soczewek, można dodatkowo pozbyć się krótkowzroczności, czy astygmatyzmu.

Dodatkowo, dzięki specjalnemu barwnikowi zintegrowanemu z materiałem, z którego są wykonane, soczewki wewnątrzgałkowe filtrują promieniowanie UV i światło niebieskie będące jednym z czynników powodujących choroby siatkówki, takie jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).

Zabieg w prywatnej klinice – dlaczego warto?



Operację usuwania zaćmy refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak w publicznych ośrodkach czas oczekiwania na operację wynosi najczęściej kilka lat (w zależności od szpitala).

Z punktu widzenia pacjenta im szybciej przeprowadzona jest taka operacja, tym lepiej – wraz z zaawansowaniem zaćmy wzrasta ryzyko wystąpienia powikłań. Dlatego warto rozważyć możliwość skorzystania z usług prywatnych klinik.

Drugim powodem jest to, że NFZ refunduje jedynie soczewki jednoogniskowe, które nie korygują widzenia bliży czy współistniejącego z zaćmą astygmatyzmu. Po takim zabiegu pacjent nadal potrzebuje przynajmniej jednej pary okularów do bliży, a jeśli ma również astygmatyzm, to będzie potrzebował dwóch par okularów.

Soczewki zaawansowane technologicznie



W ośrodkach prywatnych pacjent może wybrać zaawansowane technologicznie wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe, czyli soczewki nowej generacji o wielu ogniskach, ograniczającymi lub eliminującymi potrzebę korzystania z okularów lub soczewek kontaktowych po zabiegu usunięcia zaćmy. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów zaawansowanych technologicznie soczewek wewnątrzgałkowych.

