Spis treści:

Reklama

Męty w oku to inaczej męty ciała szklistego (fachowo nazywane zmętnieniami ciała szklistego). Jest to występowanie w polu widzenia ruchomych nitek, punktów, pasemek, cieni lub chmur, które widać bardziej w trakcie patrzenia na jasne tło z przymrużonymi oczami (np. na niebo, śnieg albo białą ścianę). Męty przemieszczają się wraz z ruchami oka. Nazywane są też latającymi muszkami. Nie są same w sobie groźne, ale mogą towarzyszyć chorobom wymagającym leczenia. Często widziane męty albo ich duża ilość powodują znaczny dyskomfort i skłaniają do wizyty u okulisty.

Przyczyną mętów jest nagromadzenie się różnych substancji w ciele szklistym oka, czyli galaretowatej substancji wypełniającej tylną część gałki ocznej, której zadaniem jest ochrona siatkówki. Męty powstają w okresie płodowym lub dowolnym momencie życia, choć ich liczba na ogół wzrasta z wiekiem. Występuje ich więcej u osób z zaćmą i jaskrą. Przeważnie zmiany te powstają w wyniku naturalnych procesów wynikających ze starzenia, rozpadu kolagenu i kwasu hialuronowego. Męty bywają objawem chorób: nadciśnienia, cukrzycy, odwarstwienia siatkówki lub ciała szklistego, urazu oka lub infekcji.

Poniżej znajdziesz domowe sposoby, które sprawią, że męty w oku będą mniej widoczne. Czasami potrzebne jest leczenie farmakologiczne, a w rzadkich cięższych przypadkach lekarz może zaproponować zabieg chirurgiczny (zwłaszcza gdy przyczyną jest poważniejsza choroba oka). Zwykle jednak wystarczą domowe proste zabiegi.

Ćwiczenia dla oczu

Bardzo skutecznym i prostym domowym sposobem na pozbycie się mętów w oku jest trening oczu. Aby go wykonać, poruszaj gałkami ocznymi kilka razy w ciągu dnia w różne strony. Powtarzaj też ćwiczenie polegające na patrzeniu na obiekt w oddali na zmianę z obiektem położonym blisko ciebie. Pamiętaj o mruganiu w trakcie pracy przed komputerem. Podczas patrzenia w monitor mamy skłonność do rzadszego zamykania powiek, a przez to oczy bardziej się wysuszają.

Krople do oczu z kwasem hialuronowym lub jodkiem potasu

Kwas hialuronowy ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu na powierzchni oka tworzy warstwę ochronną i nawilżającą. Łagodzi podrażnienia i uczucie suchości oka. Kwas hialuronowy występuje naturalnie w organizmie. Nie tylko nawilża, ale też wspomaga regenerację oczu. Krople z kwasem hialuronowym można stosować każdego dnia.

Warto sięgnąć po krople z jodkiem potasu. Jodek potasu ma działanie przeciwutleniające, dzięki czemu redukuje wolne rodniki i zapobiega uszkodzeniom tkanek oka. Związek ten hamuje powstawanie mętów w oku, dlatego warto sięgnąć po krople z jodkiem potasu, kiedy dokuczają nam zmętnienia ciała szklistego.

Witamina C i inne suplementy

W badaniu, które ukazało się w piśmie Translational Vision Science and Technology w 2021 roku naukowcy podawali osobom odczuwającym dyskomfort związany z obecnością mętów w oku suplementy składające się m.in. z witaminy C, cynku i L-lizyny. Okazało się, że osoby przyjmujące preparat odczuwały największą poprawę – męty nie przeszkadzały im już tak bardzo jak wcześniej. Według naukowców korzystne efekty przynosi suplementacja związkami o działaniu przeciwutleniającym. Aby zmniejszyć dyskomfort spowodowany mętami, zalecane suplementy to również kwasy omega-3, witaminy A i E.

Odpoczynek

Niektóre osoby zauważają więcej mętów w oku, gdy bardziej się stresują niż w momencie kiedy są zrelaksowani. Dolegliwość może być też bardziej dokuczliwa w przypadku zmęczenia, przepracowania, ale też wtedy, gdy koncentrujemy się na tej przypadłości. Skutecznym domowym sposobem na męty jest wszystko to, co pozwala nam się zrelaksować, zmniejszyć napięcie, obniżyć poziom stresu. Mogą to być np. ćwiczenia oddechowe albo inne techniki relaksacyjne, takie jak trening autogenny Schulza albo trening Jacobsona. Wskazany jest też sen i odpoczynek.

Dobrze zbilansowana dieta

Ważnym domowym sposobem na męty w oku jest właściwa, dobrze zbilansowana i różnorodna dieta. Oczy są bardzo narażone na działanie wolnych rodników, co sprzyja szybszej degeneracji tkanek i problemom ze wzrokiem. Zdrowa dieta pomaga dłużej zachować dobry wzrok. Składniki, jakie powinny się znaleźć w codziennym jadłospisie korzystnym dla oczu, to:

karotenoidy - marchew, słodkie ziemniaki, dynia, papryka, brzoskwinie, pomarańcze,

- marchew, słodkie ziemniaki, dynia, papryka, brzoskwinie, pomarańcze, kwasy omega-3 - ryby (makrela, łosoś, pstrąg), orzechy włoskie, ciemię lniane, nasiona chia,

- ryby (makrela, łosoś, pstrąg), orzechy włoskie, ciemię lniane, nasiona chia, witamina A - nabiał, jaja, tłuste ryby, wątroba, szpinak, jarmuż, dynia,

- nabiał, jaja, tłuste ryby, wątroba, szpinak, jarmuż, dynia, witamina C - papryka, natka pietruszki, brukselka, truskawki, owoce cytrusowe,

- papryka, natka pietruszki, brukselka, truskawki, owoce cytrusowe, witamina E - oliwa, migdały, nasiona, orzechy laskowe, szpinak, jarmuż, botwina, jagody, maliny,

- oliwa, migdały, nasiona, orzechy laskowe, szpinak, jarmuż, botwina, jagody, maliny, cynk - mięso, wątróbka, jaja, ryby, produkty pełnoziarniste, orzechy i nasiona, grzyby.

Ochrona oczu

Domowe sposoby radzenia sobie z mętami w oku to także odpowiednia ochrona wzroku:

ograniczanie ilości czasu spędzonego przed ekranem , a także robienie częstych przerw w pacy na komputerze,

, a także robienie częstych przerw w pacy na komputerze, noszenie okularów przeciwsłonecznych z odpowiednią ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym,

z odpowiednią ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym, stosowanie światła o odpowiednim natężeniu : niezbyt jasnego ani ciemnego,

: niezbyt jasnego ani ciemnego, unikanie przebywania w zadymionym pomieszczeniu.

Do okulisty udaj się wtedy, gdy zauważysz, że męty się pogarszają, jest ich więcej, albo częściej ci przeszkadzają. Pilny kontakt z lekarzem jest zalecany, jeśli mętom w oku towarzyszą błyski albo nagle jest ich więcej.

Na ogół jednak oko przyzwyczaja się do „latających muszek” i z czasem stają się one mniej dokuczliwe, choć pod wpływem różnych czynników mogą powracać.

Źródła:



Ankamah E, Green-Gomez M, Roche W, Ng E, Welge-Lüßen U, Kaercher T, Nolan JM. Dietary Intervention With a Targeted Micronutrient Formulation Reduces the Visual Discomfort Associated With Vitreous Degeneration. Transl Vis Sci Technol. 2021 Oct 4;10(12):19. doi: 10.1167/tvst.10.12.19.

Reklama

Czytaj także:

Plamka na oku – przyczyny, objawy, kiedy jest groźna?

Okulary ajurwedyjskie mają leczyć wady wzroku, w tym krótkowzroczność i astygmatyzm. Czy faktycznie działają?

Rumianek na oczy – jak działa i jak przygotować okłady?

Ortoptysta pomoże w przypadku zeza i zaburzeń ruchowo-wzrokowych. Kiedy jeszcze warto udać się do tego specjalisty?