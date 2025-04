Odczuwasz problemy ze wzrokiem i zastanawiasz się, czy to może być astygmatyzm? Istnieje prosty test, który możesz wykonać samodzielnie w domu, aby wykryć tę wadę wzroku. Jeśli zauważysz nieprawidłowości, powinieneś zapisać się na wizytę do okulisty lub optometrysty.

Reklama

Spis treści:

Astygmatyzm, inaczej niezborność, to wada wzroku (dokładniej wada refrakcji, czyli ostrości wzroku), dotycząca rogówki oka lub soczewki, która powoduje zniekształcenie widzenia z powodu niesymetryczności oka. Przyczyny jej powstawania nie są dokładnie znane. Na ogół jest to problem dziedziczony. Zdarza się, że astygmatyzm rozwija się w wyniku długotrwałej pracy z bliskiej odległości albo urazu rogówki i powstania na jej powierzchni blizn. U dzieci jest zwykle wrodzoną wadą soczewki lub rogówki.

Objawy astygmatyzmu mogą być rozmaite. Osoby, które mają tę wadę, skarżą się na zamglone niewyraźne widzenie, linie proste widzą jako krzywe, kontury obiektów i punkty są rozmazane. Osoby z astygmatyzmem często mrużą oczy, trą je, miewają też bóle głowy w okolicy czołowej.

Astygmatyzm jest jedną z najczęstszych wad wzroku, często łączy się z krótkowzrocznością i dalekowzrocznością. Zazwyczaj przeszkadza w codziennym życiu, nie tylko w zakresie patrzenia z daleka i bliska. Astygmatyzm bowiem sprawia, że ostrość widzenia jest zaburzona, przez co chory bardziej się męczy, a do tego wada ta może powodować zapalenia spojówek i ich brzegów.

Test na astygmatyzm można wykonać samodzielnie w domu. Wprawdzie nie zastąpi wizyty u okulisty, ale można go zrobić dla pewności w oczekiwaniu na spotkanie ze specjalistą. Postępuj według podanego schematu:

Załóż okulary lub soczewki kontaktowe, jeśli je nosisz. Usiądź tak, by być na wprost poniższej grafiki w odległości około 1 m od ekranu. Zasłoń dłonią prawe oko i spójrz na obrazek, przyjrzyj się, jak układają się linie. Nie przyciskaj oka. Następnie powtórz tę czynność, zasłaniając lewe oko.

Czy wszystkie linie mają taką samą grubość, są proste i wyraźne? Jeśli tak, to z dużym prawdopodobieństwem nie masz astygmatyzmu albo soczewki lub okulary dobrze korygują wadę. Jeśli któreś z linii wydają ci się inne, np. krzywe, mniej wyraźne, to możesz mieć astygmatyzm. W takiej sytuacji umówi się na wizytę do specjalisty.

Jeżeli podczas wykonywania testu na astygmatyzm, w trakcie patrzenia jednym okiem na grafikę widzisz, że rozchodzące się linie są jednakowo ciemne i wyraźne, prawdopodobnie nie masz astygmatyzmu. Jeśli jednak część z nich widzisz jako ostre, a część – jaśniejsze i zamazane, możesz mieć właśnie tę wadę wzroku. Oczywiście rozmyte widzenie nie zawsze oznacza astygmatyzm, dlatego w takim przypadku najlepiej jest skontaktować się z ekspertem i poddać się badaniom wzroku.

Osoba z astygmatyzmem widzi niewyraźnie, kontury przedmiotów widziane zarówno z bliska, jak i z daleka są rozmyte. Przy tej wadzie wzroku mogą mylić się litery i kształty. Linie wydają się krzywe. Pojawia się pogorszenie ostrości widzenia po zmroku. Osoba z astygmatyzmem może widzieć tzw. halo (linie, pierścienie) wokół źródeł światła, np. latarni lub reflektorów samochodowych.

fot. Astygmatyk widzi nieostre kontury obiektów / Adobe Stock, rob3000

Aby potwierdzić lub wykluczyć astygmatyzm, specjalista podczas wizyty wykonuje najpierw pomiar wady refrakcji oka, ponieważ musi określić, jakie wady wzroku występują u danego pacjenta. Kolejnym krokiem jest wykonanie skiaskopii (retinoskopii), czyli obiektywnego badania, które polega na rzutowaniu wiązki światła na dno oka i ocenie kierunku odbicia światła z dna oka w obrębie źrenicy. Ekspert może wykonać komputerowe badanie wady refrakcji. Wynik dostępny jest w postaci wydruku z oceną nasilenia astygmatyzmu i innych wad wzroku. Badanie to pozwala również dobrać odpowiednie soczewki.

Diagnostyka astygmatyzmu i innych wad wzroku jest bardzo ważna, ponieważ zaniedbywanie problemu prowadzi do pogłębienia wady. Co więcej, astygmatyzm obniża jakość życia, powoduje dodatkowe objawy, jak bóle głowy czy problemy z koncentracją. Zgłoś się do okulisty na badania, jeżeli zauważysz u siebie problemy ze wzrokiem.

W korygowaniu astygmatyzmu stosuje się odpowiednie okulary korekcyjne lub miękkie soczewki toryczne. Stosowane w leczeniu astygmatyzmu okulary są wyposażone w soczewki cylindryczne, które poprawiają skupianie światła przez układ optyczny oka. Można też skorzystać z chirurgicznych lub laserowych metod leczenia astygmatyzmu. Szczególnie popularna jest obecnie technika, która polega na użyciu lasera excimerowego PRK i LASIK. Zabieg zmienia krzywiznę rogówki. W każdym przypadku decyzję o sposobie leczenia należy podjąć po konsultacji ze specjalistą.

Reklama

Czytaj także:

Daltonizm, czyli ślepota barw - przyczyny, rodzaje, leczenie

Najważniejsze alarmowe objawy neurologiczne

Nocna ślepota. Skąd się bierze gorsze widzenie po zmroku?

Objawy zaćmy zależą od rodzaju choroby. Jak ją rozpoznać?