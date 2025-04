Zagrożenia dla oczu rowerzysty

Kiedy jedziemy na rowerze, mogą nam wpaść do oczu drobne owady lub kurz. Zwykle pozostają one na powierzchni gałki ocznej, a ich obecność wywołuje ból, pieczenie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk, a czasem także zaburzenia widzenia. Szczególnie groźne są meszki, które dostając się do oczu nie tylko podrażniają je, ale ich wydzieliny mogą też uczulać. Jeżeli ciało obce jest widoczne na brzegu oka, można spróbować je usunąć, np. przepłukując oko.

Jednak gdy do oka wpadło wapno nie można do przepłukania używać wody, ponieważ te dwa składniki wchodzą ze sobą w reakcję i mogą wywołać poparzenia.

Nigdy nie należy samodzielnie wyjmować ciała obcego, jeśli znajduje się ono na rogówce. Wtedy konieczna jest konsultacja u okulisty.

Podczas jazdy na rowerze może zdarzyć się też, że zostaniemy ukąszeni w oko. Jeśli wystąpi obrzęk, można go zmniejszyć stosując zimne okłady. Powierzchnię oka może uszkodzić także uderzenie gałęzi. Dochodzi wówczas do zdarcia nabłonka rogówki, co objawia się ostrym bólem, światłowstrętem i złym widzeniem. Problemy z ostrością widzenia, choć są częstym objawem urazów, nie mają charakteru trwałego. Kiedy ustąpi odczyn zapalny, wtedy najczęściej wraca prawidłowa ostrość wzroku.

Olśnienie i szkodliwe UV

Jeżdżąc na rowerze możemy doświadczyć nie tylko olśnienia słońcem, które utrudnia widzenie, ale i działania szkodliwego ultrafioletu. Długotrwała ekspozycja na promienie UV może uszkodzić powierzchnię oka i jego wewnętrzne struktury. W dodatku efekty te kumulują się, powodując szybsze starzenie się tkanek, stymulację rozwoju ich nowotworów oraz stany zapalne rogówki i spojówki.

Zatem im więcej promieniowania UV dociera do oczu, tym większe jest ryzyko wystąpienia zaburzeń widzenia oraz chorób oczu. Nawet niewielkie ilości promieniowania, na które przez wiele lat się narażamy, mogą spowodować rozwój zaćmy. Mętna soczewka przestaje wtedy przepuszczać światło i widzimy coraz słabiej.

Okulary dla ochrony

Przebywając na świeżym powietrzu, koniecznie trzeba zabezpieczyć wzrok przed nadmierną ekspozycją na światło słoneczne. Rowerzyści, także ci z wadą wzroku, powinni nosić dobrej jakości okulary, które mają odporne na stłuczenia soczewki o dużych średnicach, ponieważ one lepiej zabezpieczają przed UV, urazami i niepożądanymi odbiciami światła. Mogą to być takie okulary sportowe korekcyjne lub „zerówki”, które jednocześnie będą pełniły rolę okularów przeciwsłonecznych.

Kolor szkieł

Krótkowidzom zaleca się szkła brązowe, a osobom z nadwzrocznością zielone. Na słoneczne, piękne dni najlepsze są soczewki ciemne (szare, brązowe, niebieskie), przepuszczające 10-25% światła. Natomiast podczas złej pogody, mgły, jazdy o zmierzchu lub w lesie polecane są żółte lub pomarańczowe o przepuszczalności światła powyżej 60%.

Przy niektórych schorzeniach oczu, takich jak jaskra czy zwyrodnienie barwnikowe siatkówki nie należy używać okularów z niebieskimi szkłami. W tych stanach chorobowych sprawdzi się kolor pomarańczowy.

Źródło: Informacja prasowa / ab