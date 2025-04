Co to za choroba?

Naczyniaki do guzy składające się z nieprawidłowo rozwiniętych naczyń. Te z nich, w których występuje gęsta sieć drobnych naczynek, nazywamy naczyniakami włośniczkowymi. W lokalizacji oczodołowej występują przede wszystkim u małych dzieci. W przeciwieństwie do nich, naczyniaki jamiste zawierają drobne jamki wypełnione krwią i są często rozpoznawane w 4.-5. dekadzie życia.

Zobacz też: Diagnostyka nowotworów narządu wzroku

Reklama

Objawy naczyniaka

W dzieciństwie nie są trudne do zaobserwowania. Już w okresie poporodowym widoczny jest obrzęk wokół jednego z oczodołów. Może on mieć barwę cielistą, purpurową bądź niebieską. Skóra nad zmianą nie jest nadmiernie ucieplona. Jeśli guz jest położony głęboko lub powiększa się, może przemieszczać gałkę oczną i powodować opadanie powieki. Wzrost guza jest obserwowany przede wszystkim przez pierwszych 12 miesięcy życia. Większość naczyniaków włośniczkowych samoistnie zanika do 7 roku życia. W około ¼ przypadków podobne guzki występują także w innych lokalizacjach na ciele.

Naczyniaki jamiste u dorosłych dotyczą głównie kobiet. Zaczynają się powoli narastającym jednostronnym wytrzeszczem. Niekiedy widziany obraz może się dwoić. Guzy te uciskają na nerw wzrokowy, powodując zaburzenia widzenia.

Rozpoznanie naczyniaka oczodołu

Przeważnie nie jest trudne i wymaga dokładnego obejrzenia zmiany. Na dnie oka, zwłaszcza u dorosłych może być widoczny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. W przypadku drążenia naczyniaka w głąb oczodołu, wykonywana jest tomografia komputerowa.

Naczyniaki jako guzy łagodne, nie naciekają sąsiednich tkanek i nie przerzutują do odległych narządów. Nie można ich jednak zaniedbywać!

Reklama

Leczenie naczyniaka oczodołu

U dorosłych guz powinien być usunięty chirurgicznie. Jako, że naczyniaki włośniczkowe u dzieci mają tendencję do zanikania, można pozostawić je pod obserwacją. Leczenie jest wdrażane gdy naczyniak jest duży bądź upośledza widzenie (stwierdzenie tego nie jest łatwe u najmłodszych pacjentów). Niektóre naczyniaki mogą ulec zakażeniu bądź uniemożliwiać zaciśnięcie powiek, wtedy także należy interweniować. Do tego celu stosowane są metody chirurgiczne, radioterapia lub sterydoterapia. W tej ostatniej, sterydy podawane są ogólnoustrojowo bądź igłą, bezpośrednio do zmiany, przy jej dogodnym położeniu.

Zobacz też: Guzy złośliwe powiek