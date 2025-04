Spis treści:

Zaćma, popularnie nazywana kataraktą, to choroba oczu polegająca na całkowitym lub częściowym zmętnieniu soczewki. Oznacza to, że soczewka traci swoją podstawową cechę – przejrzystość.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaćma jest pierwszą przyczyną ślepoty we współczesnym świecie. Ma związek ze starzeniem, bo w większości przypadków dotyczy pacjentów w wieku 60-70 lat. Jednak wpływ czynników środowiskowych sprawia, że dotyka też znacznie młodsze osoby.

Zdarza się też, że zaćma jest wrodzona. Mechanizm zmian w soczewce oka jest wtedy identyczny, jak przy zaćmie starczej.

Schorzenie rozwija się latami i jest bezbolesne. Jednym z pierwszych objawów zaćmy jest nieostre widzenie. Później, już w zaawansowanym stadium, pojawiają się:

Jak lekarz diagnozuje zaćmę?

Mitem jest, że zaćmę można usunąć chirurgicznie tylko, gdy będzie w zaawansowanym stadium. Jedynym i skutecznym sposobem na usunięcie zaćmy jest operacja. Polega na usunięciu starej, zmętniałej soczewki i wczepieniu w jej miejsce nowej, sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.

Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem na świecie (laserowe usuwanie zaćmy krok po kroku). W Polsce każdego roku na 1000 mieszkańców wykonuje się 4 operacje. Dzisiaj są one o wiele bardziej bezpieczne i dają znakomite rezultaty.

Kilkadziesiąt lat temu pacjent po zabiegu musiał nosić grube okulary – plus 10 dioptrii do patrzenia i plus 13 do czytania. Dziś pacjent po 4 godzinach od zabiegu wychodzi do domu, wprawdzie jeszcze z opatrunkiem, ale następnego dnia można już normalnie funkcjonować, prowadzić samochód czy podróżować samolotem

– mówi prof. dr hab. med. Józef Kałużny z Prywatnej Kliniki Okulistycznej Oftalmika w Bydgoszczy.