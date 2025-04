Warto wiedzieć, jak rozpoznawać objawy zaćmy, ponieważ pierwsze sygnały tej choroby oczu sugerują często pogorszenie już istniejącej wady wzroku i mogą być zlekceważone. To błąd, ponieważ nieleczona zaćma potrafi znacznie pogorszyć jakość życia.

Objawy zaćmy (łac. cataracta) wynikają ze zmętnienia soczewki oka i zależą od umiejscowienia zmętnień i ich nasilenia.

Soczewka to przezroczysta i elastyczna struktura umiejscowiona za źrenicą oraz tęczówką. Zadaniem soczewki jest skupianie i załamywanie światła na siatkówce. Dzięki temu możemy przez znaczną część życia widzieć wyraźnie i dobrze z bliska.

Z wiekiem dochodzi do powolnego stwardnienia soczewki, co prowadzi do utraty zdolności do tzw. akomodacji, dlatego trudniej zaczyna się nam czytać książkę czy gazetę. W rezultacie wielu z nas w wieku ok. 40.-50. lat potrzebuje już do tej czynność okularów.

Stwardnienie soczewki związane jest z jej zmętnieniem – to właśnie określa się mianem zaćmy. Nie zawsze jednak zmętnienie prowadzi do pogorszenia wzroku, dlatego tylko część osób z zaćmą potrzebuje leczenia operacyjnego.

Pierwszych symptomów zaćmy należy się spodziewać po 60. roku życia (z wiekiem ryzyko choroby rośnie). Ale uwaga, problem, choć rzadziej, może rozwinąć się w każdym wieku, nawet u małych dzieci. Dlatego warto zachować czujność, a w przypadku niepokojących sygnałów, udać się do lekarza, który zbada oko.

Zaćma może nie dawać żadnych objawów. Nie powoduje bólu czy pieczenia oka. Z czasem prowadzić może do pogorszenia wzroku.

Głównym objawem zaćmy jest utrata ostrości widzenia. Obraz staje się niewyraźny, zamglony i mniej kolorowy. Rozmycie widzenia może być jednostronne lub obustronne. Poza tym pojawiają się inne symptomy: [1]

podwójne widzenie lub widzenie więcej niż dwóch obrazów jednocześnie (poliopia),

lub widzenie więcej niż dwóch obrazów jednocześnie (poliopia), nadwrażliwość na odblaski światła – zwłaszcza światło słoneczne albo reflektory samochodów,

– zwłaszcza światło słoneczne albo reflektory samochodów, dostrzeganie tęczowych aureoli wokół źródeł światła, co wynika z nagromadzenia płynu między warstwami włókien soczewek rozszczepiających światło na kilka kolorów,

wokół źródeł światła, co wynika z nagromadzenia płynu między warstwami włókien soczewek rozszczepiających światło na kilka kolorów, utrudnione widzenie w nocy ,

, zmiany wady wzroku – częstsze zmiany okularów,

– częstsze zmiany okularów, zaburzenia widzenia kolorów – np. zażółcenie przedmiotów albo widzenie wyblakniętych barw,

– np. zażółcenie przedmiotów albo widzenie wyblakniętych barw, męczenie się oczu.

Objawy zaćmy mogą się różnić w zależności od tego, z którym rodzajem choroby mamy do czynienia. Wyróżnia się trzy główne typy zaćmy, które mogą powodować nieco inne symptomy: [2]

zaćma jądrowa sklerotyczna – objawia się głównie trudnościami w widzeniu z oddali , rozwija się wolno; charakterystyczne dla tego typu zaćmy jest to, że w miarę postępu choroby poprawia się widzenie z bliska , dlatego niektóre osoby w mniejszym stopniu potrzebują okularów do czytania (niestety jest to stan przemijający),

– objawia się głównie , rozwija się wolno; charakterystyczne dla tego typu zaćmy jest to, że w miarę postępu choroby , dlatego niektóre osoby w mniejszym stopniu potrzebują okularów do czytania (niestety jest to stan przemijający), zaćma korowa – szczególnie dokuczają objawy takie jak nieostre widzenie i olśnienia (blaski), czyli zamazane widzenie źródeł światła (np. latarni, reflektorów samochodowych), a także pogorszenie percepcji głębi ,

– szczególnie dokuczają objawy takie jak nieostre widzenie i (blaski), czyli zamazane widzenie źródeł światła (np. latarni, reflektorów samochodowych), a także , zaćma podtorebkowa tylna – oprócz utraty ostrości widzenia, dokuczają trudności z czytaniem (ostrość bliskich przedmiotów jest bardziej zaburzona niż tych w oddali) oraz pogorszenie widzenia po zmroku, postęp choroby jest szybki a objawy nasilają się w ciągu miesięcy; ten rodzaj zaćmy częściej występuje u ludzi młodych.

Początek zaćmy na ogół jest powolny i niezauważalny, dlatego ważne jest regularne badanie u okulisty. Lekarz może zauważyć zmiany w soczewce, które nie wywołują jeszcze komplikacji. Dzięki temu możemy kontrolować postęp choroby i poddać się leczeniu w odpowiednim momencie. Zaćmę można skutecznie leczyć operacyjnie. Cały zabieg trwa zaledwie 15-20 minut i jeszcze tego samego dnia można udać się do domu.

