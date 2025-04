fot. Fotolia

Drastyczne i inwazyjne leczenie zaćmy w przeszłości



Stopniowe, bezbolesne pogarszanie się widzenia, którego nie można zredukować za pomocą okularów, spowodowane mętnieniem soczewek oczu – tak w skrócie można określić przebieg rozwoju zaćmy.

To schorzenie znane jest medycynie niemal od starożytności. Pierwsze próby leczenia zaćmy polegały na wbiciu nożyka z boku głowy i zerwaniu więzadeł soczewki. W skutek tego drastycznego zabiegu opadała ona na dół gałki ocznej i nie blokowała już dostępu światła do oka.

Wraz z rozwojem nauki zmieniały się metody leczenia zaćmy. Do jednej z ciekawszych, choć wciąż bardzo inwazyjnych, należy metoda dr Tadeusza Krawicza, którą stosowano jeszcze w XX wieku. Polegała ona na wyrywaniu soczewki wraz z okrywającą ją torebką na zewnątrz oka za pomocą przykładania bardzo oziębionego narzędzia.

Ostatnia epoka leczenia katarakty należała do operacji polegających na wykonaniu dużego, niemal centymetrowego nacięcia rogówki i wyłuskaniu soczewki na zewnątrz. Chociaż chirurgia stosowana zapewniała niemal całkowite bezpieczeństwo przebiegu operacji, to zabieg ten często wiązał się z niebezpiecznymi praktykami.

– Operacyjne wycinanie zmętniałej na skutek rozwoju zaćmy soczewki, które stosowano w medycynie w ostatnich trzydziestu latach, wielokrotnie wiązała się z celowym opóźnieniem przeprowadzenia zabiegu. Lekarze zdawali sobie sprawę z tego, że wraz z pogłębiającym się zmętnieniem soczewki stawała się ona coraz twardsza, przez co łatwiej było wydobyć ją w całości. Niestety taka procedura wiązała się nie tylko z przedłużeniem okresu uciążliwego niedowidzenia pacjentów, ale również ze szkodliwym dla wzroku działaniem opóźnienia operacji – tłumaczy dr Tomasz Goździewicz z kliniki Kalmedica.

Inwazyjna operacja wycinania soczewki wiązała się również z długotrwałą rekonwalescencją. Pacjent po zabiegu musiał spędzić w szpitalu czasem do dwóch tygodni, przedłużyć zwolnienie od pracy i unikać noszenia ciężkich rzeczy przez kilka miesięcy.

Na szczęście nowoczesne metody, w rodzaju laserowej operacji likwidacji soczewki, eliminują te wszystkie niedogodności, pozwalając na przeprowadzenie zabiegu w ciągu zaledwie jednego dnia.

Na czym współcześnie polega operacja zaćmy?



Nowoczesne metody leczenia katarakty opierają się na wykorzystaniu lasera femtosekundowego. Metodę stosuje się ze względu na precyzję wykonania zabiegu, bezpieczeństwo pacjenta i brak skutków pooperacyjnych (takich jak szwy czy uciążliwa rekonwalescencja).

Przed operacją lekarz okulista przeprowadza badanie określające stopień zaawansowania zmętnienia soczewki na podstawie którego zostaje wybrana najlepsza metoda leczenia przy wykorzystaniu lasera.

Sam zabieg jest całkowicie bezbolesny i przeprowadza się go przy zastosowaniu leków zmniejszających stres i napięcie oraz w znieczuleniu kroplowym.

Następnie przy pomocy lasera femtosekundowego wykonane zostają minimalne nacięcia w rogówce. Są to porty, dzięki którym wprowadza się narzędzia do usuwania zmętniałej soczewki. Narzędzia generują fale ultradźwiękowe, rozbijające chorą tkankę oraz rodzaj mikroskopijnego odkurzacza, który odsysa rozdrobnioną soczewkę. Po usunięciu zmętniałej soczewki w jej miejsce wprowadza się nową, syntetyczną.

Wszystko trwa zaledwie w jeden dzień – pacjent po zgłoszeniu się do kliniki otrzymuje znieczulenie, w ciągu zaledwie 10-15 minut usuwana jest jego chora soczewka i wprowadzona zostaje sztuczna. Już po 2–3 godzinach odpoczynku może on wracać do domu.

– Połączenie lasera femtosekundowego zastępującego w praktyce skalpel i rękę chirurga oraz ultradźwiękowej metody usuwania zmętniałej soczewki, zwanej fakoemulsyfikacją, pozwala na przeprowadzenie zabiegu w niezwykle bezpieczny sposób. Podczas operacji nie istnieje ryzyko uszkodzenia okolicznych, zdrowych tkanek i unika się uciążliwej rekonwalescencji oraz szwów pooperacyjnych – dodaje dr Tomasz Goździewicz z Kalmedica.

Jedynym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu jest niedawno przebyty zawał lub udar, przy których pacjent powinien unikać stresu związanego z procedurami operacyjnymi.

Właściwy wybór dla wzroku



Nowoczesne metody leczenia są skuteczne wyłącznie za sprawą właściwych narzędzi i przygotowanego do ich wykorzystywania personelu. Właśnie dlatego tak ważny jest wybór właściwej kliniki, w której decydujemy się podjąć leczenie.

W przypadku tak precyzyjnych zabiegów, jak np. laserowa operacja wydobycia zmętniałej soczewki, do najważniejszych czynników bezpieczeństwa i gwarancji jakości należą:

aparatura medyczna wykorzystująca zaawansowane technologie,

doświadczony personel medyczny,

odpowiednio wyposażone zaplecze szpitalne.

Zaćma jest chorobą, na którą medycynie nie udało się znaleźć dotychczas skutecznej metody zapobiegawczej. Z tego właśnie powodu leczenie operacyjne przebyło tak długą drogę od drastycznego wycinania soczewki do femtofakoemulsyfikacji przeprowadzanej przy pomocy lasera.

Współczesne techniki zabiegowe pozwalają więc na szybkie, bezbolesne, i co najważniejsze, skuteczne leczenie dotkliwego niedowidzenia wywołanego przez kataraktę.

Laserowe operacje sprawiły więc, że zamiast postępującej choroby prowadzącej do ślepoty pacjent dotknięty zaćmą może liczyć na powrót do normalnego funkcjonowania w ciągu zaledwie jednego dnia.

