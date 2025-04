Siatkówka – podstawa w widzeniu

Siatkówka odpowiada za pierwszy etap widzenia - powstawanie obrazu, dzięki któremu posiadamy zmysł wzroku. Na siatkówce znajdują się miliony światłoczułych komórek – czopków i pręcików, których działanie różni się w zależności od ilości padającego na nie światła oraz rodzaju przekazywanych dalej informacji wzrokowych. Siatkówka nie jest jednolita – w różnych jej miejscach znajduje się różna ilość czopków i pręcików, a to właśnie od nich uzależnione jest widzenie.

Poza zmysłem widzenia siatkówka zajmuje się regulacją jeszcze jednej bardzo ważnej czynności, a mianowicie rytmu snu i czuwania. Dzięki zawartej w niej substancji reagującej na dopływ światła, wspólnie z szyszynką i przysadką mózgową, decydują o naszej aktywności w ciągu dnia i uczuciu senności wieczorem (gdy światła jest mniej).

Naczyniówka – odżywianie przede wszystkim

Poprzeplatana gęstą siecią naczyń krwionośnych naczyniówka odpowiada za dostateczne ukrwienie całej gałki ocznej, a co za tym idzie – za jej dotlenienie, dostarczenie niezbędnych do życia substancji odżywczych i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii. W naczyniówce znajduje się też substancja zwana pigmentem, który pochłania szkodliwą, nadmierną ilość światła, która mógłby dostać się do światłoczułych komórek siatkówki. Naczyniówka chroni więc także przed uszkodzeniem i uczestniczy w powstawaniu prawidłowego obrazu.

Tęczówka – kolorowy umięśniony pierścień

Tęczówka to widoczna część naczyniówki – coś, co nadaje oku określony kolor. W istocie jest to warstwa naczyń krwionośnych oraz mięśni, które w zależności od ilości napływającego światła, kurczą lub zwężają się, odpowiednio dozując ilość promieni świetlnych, wytwarzających obraz na siatkówce.

Twardówka – ochrona wrażliwych warstw oka

Zbudowana jest z dość odpornej tkanki, tworzy coś w rodzaju „skorupy” chroniącej oko od tylnej, niewidocznej dla nas, części. Wyścieła wszystkie kanały, którymi biegną ważne dla wzroku struktury – naczynia oraz nerw wzrokowy, a także buduje kanał, którym spływa płyn obmywający oko, czyli ciecz wodnista. Twardówka oprócz ochrony, nadaje oku odpowiedni kształt, co determinuje prawidłowe widzenie nawet w niesprzyjających warunkach.

Rogówka – twardówki ciąg dalszy

Rogówka to część twardówki pokrywająca przednią część oka. Jest przezroczysta po to, by nie zaburzać dopływu światła i nie zniekształcać procesu widzenia, w którym też ma swój udział poprzez skupianie wiązki promieni świetlnych. Rogówka jest bardzo silnie wrażliwa na ból, co sami możemy zbadać, usiłując dotknąć widoczną między powiekami część gałki ocznej.