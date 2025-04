Mikroskopijne, ale za to bardzo ważne!

Znajdują się na siatkówce, jednej z błon pokrywających oko. Czopki i pręciki to zakończenia komórek nerwowych (neuronów) odpowiedzialnych za naszą zdolność widzenia. Są bardzo wrażliwe na wszelkie uszkodzenia, co tłumaczy ich ilość dochodzącą w przypadku pręcików do 100 milionów! Czopki i pręciki są początkiem drogi, która w dalszym swoim biegu prowadzi do mózgu i umożliwia nam odbieranie bodźców świetlnych i klasyfikowanie ich jako konkretny obraz.

Czopki – widzenie ostro i w kolorze

Czopki odpowiedzialne są za percepcję kolorów – niebieskiego, czerwonego i zielonego. Dany kolor „wychwytywany” przez dany czopek zależy od zakresu padającego na niego światła. Te podstawowe kolory łącząc się ze sobą przyczyniają się do powstawania obrazu o określonej barwie. Ich rozmieszczenie nie jest równomierne – w niektórych częściach oka są bardzo gęsto rozsiane, a w innych nie ma ich wcale.Jest to ściśle związane z kątem padania światła na oko i umożliwia optymalne dopasowanie widzianych przez nas kolorów do barw rzeczywistych w pełnym oświetleniu. Miejsce o największym zagęszczeniu czopków na siatkówce oka nazywa się plamką żółtą – znajduje się w okolicy środka oka i jest miejscem najostrzejszego widzenia całego oka.Urządzenia wyświetlające obraz takie jak telewizory czy monitory komputerowe wzorowane są właśnie na funkcjonowaniu, budowie i rozmieszczeniu czopków na siatkówce oka.

Pręciki – widzenie czarno-białe i po ciemku

Pręciki, w odróżnieniu od czopków, nie potrzebują pełnego światła do swojego prawidłowego działania. Odpowiedzialne są za widzenie zarysów przedmiotów oraz wykrywanie ruchu. Dzięki nim wiemy, jaki rozmiar ma obserwowany przez nas obiekt oraz jesteśmy w stanie określić jego położenie oraz fakt poruszania się. Same pręciki nie rozpoznają kolorów, dla nich wszystkie obiekty są czarno-białe. Pręcików jest ponad 10 razy więcej niż czopków. Mimo to same pręciki powodują widzenie mniej dokładne, o mniejszej ostrości i bez zdolności rozpoznawania szczegółów.

Jak można widzieć bez czopków i pręcików?

Każdy z nas ma inną ilość czopków i pręcików na siatkówce – tym właśnie tłumaczy się różnice w ostrości wzroku u osób bez wad wzroku. Całkowity brak czopków powoduje ślepotę (absolutny brak zdolności widzenia), a brak pręcików – powoduje ślepotę zmierzchową (brak zdolności widzenia w niewielkim oświetleniu). Jedynie połączenie odpowiedniej ilości czopków i pręcików umożliwia prawidłowe widzenie w każdym oświetleniu, nawet tym sztucznym, o każdej porze dnia.

