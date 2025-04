W jakich chorobach stosowane są sterydy?

Główne działanie sterydów polega na hamowaniu toczącego się procesu zapalnego, który jest podstawą wielu chorób przewlekłych. Najpopularniejsze z nich to astma, zapalne choroby nerek czy stawów (szczególnie te, które przebiegają z dużym bólem). Do chorób leczonych sterydami należy też cała gama schorzeń dermatologicznych – takich jak atopowe zapalenie skóry (w momencie zaostrzenia choroby) i łuszczyca.

Reklama

Co zrobić, by zminimalizować szkodliwe działanie sterydów na soczewkę?

Najważniejsza jest rola lekarza, który zleca leczenie sterydami. Musi on pamiętać, by odpowiednio przepisywać dawki leków – naprzemiennie stosując duże i małe porcje leków (taki sposób nazywa się podawaniem pulsacyjnym) tak, by soczewka nie uległa dużemu uszkodzeniu. Poza tym pacjent musi dbać o swoje oczy, stosując dietę bogatą w witaminę A oraz chronić je przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, nosząc okulary z odpowiednimi filtrami ochronnymi w słoneczne dni. Zaćma posterydowa potrzebuje czasu do pełnego rozwinięcia się – występuje po co najmniej rocznym przyjmowaniu leków sterydowych.

Czym zaćma posterydowa różni się od zaćmy związanej z wiekiem?

Zaćma posterydowa niemal zawsze rozpoczyna się tak samo – zaburzeniem ostrości wzroku i wrażeniem „niedowidzenia” przedmiotów znajdujących się w oddali, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Rzadko jest też widoczna gołym okiem w postaci zblednięcia źrenicy. Nie występują także objawy takie jak w innych rodzajach zaćmy jak na przykład podwójne widzenie czy zawężenie pola obserwowanego obszaru.

Zobacz też: Czy to już zaćma? – objawy choroby

Czy odstawienie sterydów wyleczy zaćmę?

Niestety, najczęściej uszkodzenia, które powstały w soczewce nie dają się „naprawić” samym zaprzestaniem sterydoterapii. Jedynym ratunkiem dla chorego jest więc operacja. Jeśli jednak uszkodzenie wzroku nastąpiło w sposób, który znacznie nie pogarsza jego ostrości, choroba może się zatrzymać i nie ujawnić w sposób uniemożliwiający lub zaburzający widzenie.

Reklama

Jakie leki oprócz sterydów mogą przyczynić się do powstania zaćmy?

Poza sterydami na soczewkę mogą mieć wpływ inne leki, stosowane z zupełnie innych wskazań. Należy do nich amiodaron (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca) i związki azotu (podawane także w chorobach serca). Soczewkę uszkodzić mogą też ergotamina (lek używany przy leczeniu migreny) i chlorpromazyna (lek stosowany w chorobach i zaburzeniach psychicznych). Żaden z tych leków nie ma jednak potencjału uszkadzającego soczewkę w tak znaczny sposób jak sterydy.

Zobacz też: Zaćma inna niż związana z wiekiem