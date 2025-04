Kto jest najbardziej narażony na zaćmę?

Zaćma (inaczej katarakta) jest spowodowana powolnym, bezbolesnym mętnieniem i stwardnieniem soczewki oka. Nieleczona prowadzi do całkowitego zmętnienia soczewki i w efekcie zupełnej utraty wzroku.

Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem: przyjmuje się, że wzrasta ono po 60. roku życia, ale coraz więcej 50-latków zgłasza się do kliniki z kataraktą.

Zaćma – przebieg choroby



W początkowej fazie choroba przebiega bezobjawowo – nie odczuwa się bólu i dyskomfortu. Jednak z czasem pacjenci skarżą się na zamglone widzenie, stopniowe pogarszanie się wzroku, zaburzenia w ocenie odległości czy pogorszenie ostrości widzenia – które są głównymi przyczynami choroby.

Na początek rozwoju zaćmy może także wskazywać konieczność częstej zmiany okularów bądź kłopot z doborem odpowiedniej korekcji.

Jak usuwa się zaćmę?



Zaćma to nie wyrok. Im wcześniej wykryta i leczona, tym lepiej. Chirurgiczne usunięcie zaćmy jest jedynym skutecznym sposobem leczenia i może być wykonane na każdym etapie rozwoju choroby.

Metodę, którą wykorzystuje się do leczenia tej choroby, jest fakoemulsyfikacja, która polega na rozdrobnieniu zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwięków. Następnie podczas operacji usuwa się masy soczewki, a pozostawia torebkę soczewki, do której wszczepia się soczewkę sztuczną (dobieraną dla każdego pacjenta indywidualnie).

Szczególna zaletą tej metody jest to, że całą operację wykonuje się poprzez małe nacięcie oka (około 2,5 mm), co szczególnie minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Metoda ta nie wymaga także zakładania szwów.

Życie po operacji usunięcia zaćmy



Większość pacjentów wybiera opcję przeprowadzenie zabiegu usunięcia zaćmy w warunkach ambulatoryjnych, która pozwala już kilka godzin po zabiegu powrócić do domu i wykonywać podstawowe czynności (wymagana jest jednak ostrożność, ograniczenie wysiłku fizycznego oraz wykonanie badań kontrolnych kolejnego dnia i stosowanie zaleceń lekarza). Jednak dopiero po kilkunastu dniach po zabiegu pacjent może powrócić do codziennego trybu życia.

Rana operacyjna jeszcze przez okres miesiąca bądź dwóch będzie się goić – w tym czasie pacjent miewa uczucie „ciała obcego” pod powieką, ale uczucie to z czasem ustępuje.

