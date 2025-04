Zaćma polekowa (toksyczna)

Przewlekłe przyjmowanie niektórych leków może znacznie przyczynić się do szybkiego rozwoju zaćmy. Należą do nich przede wszystkim sterydy używane do leczenia schorzeń opartych na przewlekłym procesie zapalnym. Osoby, które muszą na stałe przyjmować sterydy i nie mogą zastąpić ich innymi lekami, bardzo często mają wdrażaną terapię polegającą na modyfikacji dawek sterydów, dzięki czemu ich działanie powodujące zaćmę jest znacznie opóźnione. Odstawienie sterydów może spowodować zahamowanie lub nawet cofnięcie zmętnienia soczewki. Do innych leków mogących uszkodzić soczewkę należą między innymi leki nasercowe.

Zaćma wikłająca

W przypadku chorób, uniemożliwiających soczewce prawidłowe odżywienie, może ona ulegać stopniowym i drobnym uszkodzeniom. Tak dzieje się w przypadku przewlekłych zapaleń naczyniowej błony oka lub rozwijających się nowotworów wewnątrz gałki ocznej, które mogą uciskać na naczynia krwionośne i uniemożliwiać dostateczne ukrwienie soczewki.

Zaćma cukrzycowa

Jest to postać tej choroby występująca często jako powikłanie cukrzycy insulinozależnej (pierwszego stopnia) u ludzi młodych. W skrajnych przypadkach może rozwinąć się nawet w ciągu kilku dni i spowodować zaburzenie czynności aparatu optycznego oka w sposób uniemożliwiający widzenie. U ludzi starszych stwierdzenie, która choroba była pierwsza – zaćma czy cukrzyca może nastręczać lekarzom wielu trudności, gdyż choroby te współistnieją ze sobą i jedna przyspiesza rozwój drugiej. Pewnym jest, iż w cukrzycy należy często odwiedzać okulistę nie tylko ze względu na zaćmę, ale także na inne powikłania oczne tej choroby. Także w przypadku świeżo rozpoznanej zaćmy, należy zmierzyć poziom cukru we krwi, gdyż zaćma może być pierwszym objawem cukrzycy.

Zaćma tężyczkowa

Jest ona konsekwencją tężyczki, czyli niedoboru jonów wapnia we krwi. Może wystąpić w przypadku usunięcia przytarczyc (drobnych gruczołów odpowiedzialnych za gospodarkę wapniową) przy operacyjnym wycinaniu tarczycy. Charakterystycznym objawem zaćmy tężyczkowej są drobne zmętnienia soczewki widoczne czasami gołym okiem w postaci jasnych lub nawet kolorowych punkcików na źrenicy. Przebiega ona powoli i rzadko kiedy rozwija się w stopniu całkowicie uniemożliwiającym widzenie.

Zaćma urazowa

Drobne urazy gałki ocznej powodowane przez ciała obce takie jak drobinki metali lub przez szkodliwe promieniowanie, także mogą uszkodzić soczewkę, powodując jej zmętnienia i wywołując zaćmę. Powstałe uszkodzenia niestety nie są łatwe do usunięcia bez ingerencji operacyjnej i usunięcia uszkodzonej soczewki.

