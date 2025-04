Leczenie zaćmy dietą

Oczywiście najskuteczniejszą metodą leczenia zaćmy jest jej operacja. Jeśli jednak podczas badania okulistycznego lekarz stwierdzi początkowe stadium rozwoju tej choroby, bez wskazań do operacji, można spróbować spowolnić jej rozwój poprzez podaż odpowiednich składników mineralnych i witamin w diecie. Należą do nich przede wszystkim witamina A i E (witaminy rozpuszczalne w tłuszczach), witamina C (popularny antyoksydant, niszczy wolne rodniki uszkadzające powierzchnię soczewki) oraz witaminy z grupy B. Także po operacji jednego oka, by zmniejszyć ryzyko rozwoju zaćmy w drugim, dieta może okazać się pomocnym orężem do walki z zaćmą.

Reklama

Palenie papierosów a zaćma

Palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka rozwoju wielu chorób. Ma także swój niechlubny udział w rozwoju zaćmy przede wszystkim ze względu na gromadzenie się wolnych rodników i przyspieszania starzenia się całego organizmu, a więc także i soczewki. Dodatkowym działaniem uszkadzającym oko jest drażniący wpływ dymu tytoniowego – nieodłącznego atrybutu każdego palacza.

Jaki wpływ na zaćmę ma lecytyna?

Lecytyna jest naturalnym budulcem błon komórkowych, usprawnia wymianę informacji między poszczególnymi elementami budującymi nasze ciało. Poza swoim zbawiennym wpływem na procesy pamięciowe, lecytyna także sprawdza się w ochronie oczu przed różnymi chorobami, między innymi przed zaćmą. Podkreślenia wymaga także jej rola w cukrzycy – w tej chorobie zapobiega nie tylko zaćmie, ale także innym uszkodzeniom wrażliwych struktur oka.

Zobacz też: Zaćma po lekach sterydowych

Uprawianie sportu a zaćma

Przed operacją zaćmy uprawianie sportu mogło być niemożliwe ze względu na niską jakość widzenia. Po operacji natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań do czynnego spędzania czasu. Jedyne ograniczenie, jakie może wystąpić do konieczność noszenia okularów, ale te w większości przypadków można zastąpić soczewkami kontaktowymi i cieszyć się swoją ulubioną dyscypliną sportową.

Gdzie lepiej operować zaćmę?

Reklama

Dzięki łatwości technik operacyjnych w leczeniu zaćmy i ambulatoryjnym przebiegu zabiegu, zoperowanie zaćmy stało się możliwe nie tylko w szpitalu państwowym, ale także w prywatnych przychodniach. Wbrew zapewnieniom reklamodawców wszystkich placówek wykonujących ten zabieg odpłatnie, nie różni się on znacząco od tego w państwowych zakładach opieki zdrowotnej. W szpitalach także dostępny jest najwyższej jakości sprzęt oraz wykwalifikowani specjaliści. Jedyna trudna do zniwelowania różnica to czas oczekiwania na zabieg – o wiele krótszy w placówce prywatnej.

Zobacz też: Jak przebiega leczenie operacyjne zaćmy?