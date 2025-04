Objawy zaćmy

Głównym objawem zaćmy jest leukokoria, czyli biała źrenica. Jest to konsekwencja przyczyny choroby – degeneracji soczewki, która może przebiegać na różne sposoby, dając różne rodzaje zaćmy. Podstawowym problemem chorych nie jest jednak sam wygląd soczewki, który w zależności od oświetlenia może nie być w ogóle widoczny, a zaburzenia widzenia, które wynikają ze zmętnienia soczewki. Zaburzenia widzenia u chorych z zaćmą mogą objawiać się jako: pogorszenie ostrości widzenia, widzenie „przez mgłę”, podwójne widzenie, a nawet zaburzone widzenie kolorów.

Przyczyny zaćmy

Najczęstszym rodzajem zaćmy jest tzw. zaćma starcza. Wywołuje ją naturalne starzenie się komórek, w tym wypadku degeneracja starcza soczewki. Do innych, znacznie rzadszych przyczyn zaćmy, zaliczamy: leki (w tym sterydy), choroby przewlekłe (cukrzyca) i nowotworowe oraz inne choroby oczu.

Zaćma a styl życia

Okazuje się, że styl życia ma wpływ na stan zdrowia oczu chorych na zaćmę. Pierwszym czynnikiem jest dieta – zwiększenie spożycia witamin w początkowym stadium choroby może spowolnić przebieg choroby. Do innych czynników wpływających na rozwój zaćmy zaliczamy: palenie papierosów oraz ogólny dobrostan biologiczny (zdrowe naczynia, brak miażdżycy, prawidłowy poziom cholesterolu i glukozy we krwi).

Leczenie operacyjne zaćmy

Wiele osób zastanawia się, czy zaćmę można leczyć lekami lub kroplami do oczu. Niestety istota choroby jest schowana głęboko w oku, a do soczewki można dostać się jedynie operacyjnie. Zabieg usunięcia zaćmy nazywa się fakoemulsyfikacją. Zabieg jest krótki (trwa około godziny), wymaga jedynie miejscowego znieczulenia, a powrót do normalnego trybu życia nie zajmuje więcej niż dobę.

Wątpliwości odnośnie operacji zaćmy

Chorzy na zaćmę często pytają czy operacja leczenia zaćmy jest rzeczywiście tak bezpieczna. Ich wątpliwości są w pełni uzasadnione – nawet najbardziej prosty zabieg zawsze jest ingerencją w organizm. Czy zabieg jest bezbolesny? Kiedy będę mógł znowu korzystać z oka po operacji? Czy każdy może poddać się fakoemulsyfikacji? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Jak chronić oko po operacji zaćmy?

Jesteśmy już po operacji. Wszystko się udało, zabieg nie miał żadnych powikłań. Co dalej? Po zabiegu fakoemulsyfikacji, przez pierwszy okres gojenia się, oko powinno być otoczone szczególną opieką. Najważniejsza jest profilaktyka zakażenia, dlatego stosujemy maści antybiotykowe. Oko powinno być szczelnie zasłonięte jałowym gazikiem – w ten sposób nie wnikną do niego żadne niepożądane substancje i drobnoustroje.

