Leucocoria, czyli „biała źrenica”

Źrenica jest to czarne kółko, otoczone kolorowym pasmem tęczówki znajdujące się w samym centrum patrzącego na wprost oka. W momencie kiedy pojawia się zaćma, struktura znajdująca się tuż za źrenicą (nazywa się ona soczewka) mętnieje, czyli zmienia kolor z przezroczystego na białawy. Źrenica przez to może przybierać inny kolor. Nie zawsze jest to widoczne jako czysta biel, ale bardzo często nawet gołym okiem można zaobserwować powstałe zmętnienia. Mogą one gromadzić się jedynie w centrum źrenicy, ale także – tuż przy tęczówce. Mogą być widoczne w postaci szarych lub białawych „nitek”, ale też jako plamy o nieregularnym kształcie. Na podstawie tych obserwacji okulista określa rodzaj zaćmy i jej dokładne umiejscowienie. Na podstawie tych objawów można też przewidzieć, w jakim kierunku będzie rozwijać się zaćma i jak szybko nastąpi jej progresja. Są one najsilniej wyrażone w przebiegu zaćmy wrodzonej.

Zaburzenia widzenia

W tej zbiorczej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju dysfunkcje narządu wzroku, obserwowane subiektywnie przez pacjenta. Oprócz pogorszenia ostrości widzenia, występuje też widzenie „jak przez mgłę”, zamazane lub zdwojone kontury obserwowanych przedmiotów, gorsze widzenie kolorów, ale także szybkie męczenie się wzroku, a przez to rezygnacja z codziennych aktywności będące konsekwencją wszystkich zaistniałych niedogodności w procesie widzenia.

Utrudnione widzenie w jasnym świetle

Bardzo często występuje w zaćmie zjawisko z pozoru paradoksalne – w momencie, gdy przedmiot jest lepiej oświetlony, widziany jest on przez chorego jako nieostry, przymglony. Natomiast ta sama rzecz obserwowana w cieniu lub przygaszonym świetle, wydaje się bardziej wyraźna. Ten objaw jest bardzo charakterystyczny dla zaćmy. Przyczyna tkwi w źrenicy, która pod wpływem światła w naturalny sposób kurczy się, ograniczając napływ promieniowania do wnętrza oka. W momencie gdy źrenica jest zmniejszona, zmniejszona jest także powierzchnia, przez którą soczewka „wychwytuje” obraz. Jeśli soczewka jest zmętniała, trudniej jej będzie „dostrzec” wszystkie szczegóły przy zawężonej źrenicy.

Urazy i upadki

Są one konsekwencjami wszystkich zaburzeń wzroku. Wymagają podkreślenia szczególnie u ludzi starszych, którzy myślą, że pogorszenie jakości widzenia jest rzeczą naturalną, występującą wraz z wiekiem. Jednakże występowanie urazów, a czasem nawet złamań (głównie kończyn) jest głośnym sygnałem alarmowym, nawołującym do diagnostyki okulistycznej w kierunku zaćmy.

