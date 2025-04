Do wizyty u lekarza należy zawsze dobrze się przygotować, nawet jeśli jest to tylko rutynowa kontrola. Wypisz na kartce wszystkie leki, które przyjmujesz i zabierz ostatnie badania. Zastanów się też, czy nie zmagasz się z jakąś wstydliwą dolegliwością, którą na co dzień starasz się ukryć. Cierpisz może na nietrzymanie moczu? Zgadłyśmy! A zaraz dowiesz się, dlaczego.

Powszechny problem z nietrzymaniem moczu

Z nietrzymaniem moczu zmaga się około 2,5 miliona Polaków. Statystyki te mogą być znacznie zaniżone, ponieważ nie każdy chce, by jego problem wyszedł na światło dzienne. Poczucie wstydu bywa niekiedy barierą nie do przeskoczenia. Nietrzymanie moczu stereotypowo kojarzy się bowiem z osobami starszymi, niepanującymi nad fizjologią lub mającymi problem z zachowaniem higieny osobistej. Tymczasem inkontynencja (bo tak fachowo nazywa się mimowolne opróżnianie pęcherza) jest powszechną dolegliwością, szczególnie wśród kobiet. Jeśli powiesz lekarzowi, że problem dotyczy ciebie, będzie to pierwszy krok do zmian. Twoje życie jeszcze może być pełne komfortu.

Lekarz wskaże przyczyny



W przypadku kobiecego ciała niewiele potrzeba, by wystąpiły problemy z nietrzymaniem moczu. Już sama ciąża i poród sprawiają, że mięśnie dna miednicy słabną. Później, w okresie okołomenopauzalnym, gdy dochodzi do spadku poziomu estrogenu, problem może przybrać na sile. Nie bez znaczenia jest także nasz styl życia. Unikanie aktywności fizycznej skutkuje nie tylko otyłością, która sama w sobie zwiększa ryzyko inkontynencji, ale uniemożliwia naturalną pracę mięśni dna miednicy w czasie ćwiczeń. Nadmierne spożywanie kawy i alkoholu powoduje odwodnienie organizmu, ale też substancje zawarte w tych napojach działają drażniąco na ściany pęcherza moczowego, co może powodować mimowolne popuszczanie. W późniejszym wieku za tę dolegliwość może odpowiadać jedna z chorób neurodegeneralnych, np. choroba Parkinsona lub Alzheimera. Nie myślcie jednak, drogie panie, że mężczyźni są w tym temacie uprzywilejowani! W ich przypadku nietrzymanie moczu może wynikać np. z przerostu prostaty.

Rozwiązanie masz na tacy



Kiedy już szczerze porozmawiałaś ze swoim lekarzem, masz diagnozę i znasz potencjalną przyczynę nietrzymania moczu, możesz zacząć działać. W niektórych przypadkach, tych zdecydowanie cięższych, warto porozmawiać z lekarzem o metodach ambulatoryjnych i operacyjnych, ale dobór terapii jest zawsze sprawą indywidualną.

To, co na pewno możesz zrobić tu i teraz, to wyposażyć się w dobrej jakości wkładki higieniczne. Taki produkt ma w swojej ofercie Always – marka, która od lat wspiera komfort i pewność siebie kobiet. Wkładki Always Discreet* są wykonane z materiałów, które skutecznie chłoną wilgoć i neutralizują przykre zapachy, a ponadto zostały zatwierdzone przez dermatologów pod kątem delikatności dla skóry. Dzięki wkładkom nie musisz obawiać się, że zaraz zaliczysz „wpadkę”, ponieważ ktoś opowie dowcip, który cię rozbawi lub po prostu kichniesz. Teraz możesz czuć się świeżo i komfortowo przez cały dzień.

Kolejną, ważną zmianą w twoim życiu będą ćwiczenia. Ale nie byle jakie! Warto wybrać się na spotkanie z fizjoterapeutą, który dokładnie wyjaśni, w jaki sposób wzmacniać mięśnie dna miednicy. Takie ćwiczenia możesz robić np. w trakcie czytania książki. Po prostu spróbuj co jakiś czas, na kilka sekund, ściskać mięśnie dna miednicy.

