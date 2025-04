Na zapalenie pęcherza chorują najczęściej kobiety w ciąży lub w okresie menopauzy, jednak bardzo często na nawracające infekcje pęcherza cierpią też pozostałe kobiety. Podpowiadamy, jak sobie z tym poradzić.

Niemal każda z nas przynajmniej raz w życiu miała zapalenie układu moczowego. Zwykle objawy mijają po antybiotyku i sprawa załatwiona. Problem pojawia się, gdy infekcja nawraca. Wtedy trzeba wykonać dodatkowe badania, bo ciągłe infekcje mogą uszkodzić nerki!

Nawracające zapalenie pęcherza - znajdź przyczynę

Najpierw trzeba sprawdzić, jakie zarazki wywołują stan zapalny. Wówczas będzie można dobrać lek, który pokona je raz na zawsze. Lekarz powinien więc zlecić posiew moczu (do pobrania próbki potrzebne jest specjalne pudełeczko – do kupienia w aptece). W laboratorium mocz wysiewa się na specjalne podłoże, które umożliwia hodowlę bakterii. Po ok. 5 dniach gotowy jest wynik (z wyszczególnionymi bakteriami i antybiotykami, na które są wrażliwe).

