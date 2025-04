1 z 7

1. Zapominanie o wymianie szczoteczki do zębów

Jeśli jesteś jedną z tych osób, która wymienia szczoteczkę do zębów dopiero wtedy, gdy nie ma ona już prawie włosia, a to, które jeszcze z niej sterczy, odgięte jest pod kątem 90⁰ i ma dziwny kolor, to wiedz, że robisz to zdecydowanie za rzadko. Szczoteczkę do zębów należy wymieniać co 2-3 miesiące, ponieważ zbierają się na niej bakterie, które następnie wprowadzamy do jamy ustnej…