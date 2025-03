Kiedy poranny kaszel oznacza poważną chorobę? Nie lekceważ niepokojących objawów i idź do lekarza, gdy wystąpią

Poranny kaszel jest częstym objawem, który występuje w wielu różnorodnych schorzeniach, nie tylko układu oddechowego. Zazwyczaj pojawia się z powodu infekcji wirusowej i może utrzymywać się do kilku tygodni. Dowiedz się, jakie są przyczyny porannego kaszlu i co robić, aby go złagodzić.