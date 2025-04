Zacznij się ruszać! - brak aktywności fizycznej może skrócić naszą oczekiwaną długość życia nawet o 4 lata. Co więcej osoby prowadzące nieaktywny tryb życia są 2 razy bardziej zagrożone chorobami układu sercowo – naczyniowego i udarem mózgu. Poznaj wynik swojego cholesterolu i regularnie go kontroluj! - prawie 40% osób uczestniczących w badaniu miała podwyższony poziom cholesterolu, co powoduje w dłuższej perspektywie rozwój zmian miażdżycowych w tętnicach całego organizmu i również zwiększa ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Odżywiaj się zdrowo! - stosowanie odpowiedniej diety jest zdaniem ekspertów jedną z najważniejszych rzeczy jakie możemy zrobić, by poprawić swoje zdrowie. Niestety aż 50% badanych nie odżywiało się prawidłowo. Mierz ciśnienie tętnicze! - nadciśnienie tętnicze jest niekiedy nazywane „cichym zabójcą”, ponieważ nie wywołuje początkowo żadnych objawów swojego zgubnego działania. Kontrolując wartości ciśnienia tętniczego możemy zmniejszyć ryzyko zawału serca o 25% i udaru mózgu o aż 40%. Utrzymuj prawidłową masę ciała! - za każdym razem, gdy będziemy przechodzili obok fast -foodu możemy sobie powtarzać, że otyłość i nadwaga zabiera nam z życia kolejne 4 lata. Są to ważne czynniki ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego i udaru mózgu. Lecz cukrzycę! - zła kontrola cukrzycy prowadzi do szybszego rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawały serca i udaru i wreszcie... Palisz? - rzuć! - i to jak najszybciej możesz. Z momentem wypalenia ostatniego papierosa zmniejsza się ryzyko zawału serca, udaru mózgu i kilkunastu innych chorób, do których rozwoju niewątpliwie przyczyniamy się paląc papierosy. Po 15 latach niepalenia ryzyko rozwoju chorób powiązanych z paleniem jest równe ryzyku występującemu o osoby niepalącej.

„Zastosowanie się do tych siedmiu zasad daje 90% szans na dożycie 90 lub nawet 100 lat i to bez chorób serca, udaru i wielu innych przewlekłych schorzeń, w tym raka.” - przekonuje prof. Clyde Yancy, szef Oddziału Kardiologii z Northwestern University's Feinberg School of Medicine - „Dzięki nim możemy opóźnić wystąpienie zagrażających życiu chorób, by jak najdłużej cieszyć się życiem.” Naukowcy radzą, by zmian w naszym stylu życia nie odkładać na jutro. O własne zdrowie warto zadbać już dziś.

Źródło: Science Daily/ kp