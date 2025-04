Pobyt z dala od domu to prawdziwy zastrzyk energii. Organizm musi przystosować się do nowych warunków klimatycznych, więc zaczyna działać na zwiększonych obrotach. To wzmacnia serce, płuca i inne narządy wewnętrzne, przyspiesza regenerację tkanek, a także poprawia odporność.

Dokąd jechać?

Gdy nic ci nie dolega, możesz się wybrać, dokąd zechcesz. Jeśli cierpisz na jakieś choroby przewlekłe, nie w każdym miejscu dobrze wypoczniesz. W pewnych warunkach niektóre dolegliwości mogą się nasilać. Poniżej znajdziesz wskazówki, w jakie rejony kraju możesz jechać.

Morze

Wskazania:

Nadmorski klimat służy osobom uczulonym na pyłki roślin, cierpiącym na łuszczycę, atopowe zapalenie skóry, astmę i żylaki.

Przeciwwskazania:

Nie jedź nad morze, jeśli cierpisz na wahania ciśnienia, chorobę niedokrwienną serca, migreny.

Niziny

Wskazania:

Pobyt na nizinach polecany jest rekonwalescentom, osobom cierpiącym na choroby układu krążenia i meteoropatom.

Przeciwwskazania:

W okresie kwitnienia roślin nizinny klimat nie służy alergikom. Gdy masz chore stawy, nie jedź nad jeziora.

Wyżyny

Wskazania:

W niskie partie gór mogą jechać osoby, które ze względów zdrowotnych nie powinny wybierać się w wysokie góry.

Przeciwwskazania:

Osoby uczulone na pyłki roślin nie powinny się wybierać w niskie góry w okresie pylenia.

Góry

Wskazania:

Górskie powietrze dobrze robi osobom cierpiącym na choroby dróg oddechowych i uczulonym na pyłki.

Przeciwwskazania:

Nie jedź w wysokie góry, jeśli masz problemy z sercem i stawami, żylaki, nadciśnienie, cierpisz na migreny.