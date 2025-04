Dante Alighieri powiedział podobno: „Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka”. Dzieci są wyjątkowe – szybko chłoną wiedzę, z ciekawością poznają świat i odkrywają drzemiący w sobie potencjał. Nie zawsze jednak mają równe szanse, aby ten potencjał rozwijać. Czy można im pomóc?

Inicjatyw społecznych jest mnóstwo, również tych, które powstały z myślą o potrzebujących dzieciach. Można się w nie zaangażować w różnym stopniu. Jeśli mamy trochę czasu wolnego, wiele organizacji z chęcią przyjmie naszą pracę w roli wolontariusza. Warto włączać się także w wolontariat pracowniczy, który funkcjonuje w wielu firmach. Co istotne, korzyści z wolontariatu czerpać będą zarówno maluchy, którym pomożemy, jak i my – zyskamy przecież cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Ci bardziej zapracowani też mogą wspierać dzieci. Wystarczy codziennie zaglądać na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej i klikać w pajacyka. W ten sposób pomożemy niedożywionym maluchom. Proste, prawda? Podobnych akcji jest wiele – na przykład w sierpniu i wrześniu 2012 r. na jednym z portali internetowych można było włączyć się do programu „Od serca dla dziecka”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Przekazując wirtualne serca, internauci wspierali zdrowy i szczęśliwy rozwój dzieci z mniejszych miejscowości, a do 20 Grup Zabawowych z całej Polski trafiły wielkie paczki wypełnione zabawkami. We wrześniu ciekawa inicjatywa ruszyła w USA – na iPhone’a nagrano przy użyciu stetoskopu rytm serduszek malawijskich dzieci, który stał się inspiracją do piosenki „Feel Again”. Akcja „Every Beat Matters” zwraca uwagę na problem nieodpowiedniej opieki medycznej nad maluchami w krajach rozwijających się. Każdy może się w nią zaangażować, kupując tę niezwykłą piosenkę na stronie kampanii.

Pamiętajmy – pomagać możemy codziennie, nawet gdy robimy zakupy. Tylko od nas zależy, które produkty wybierzemy, możemy zatem kupować te, które objęte są różnymi programami. W ten sposób wspieramy takie akcje jak „Podziel się posiłkiem” czy „Podaruj dzieciom słońce”.

1% – tak mało, a jednocześnie tak wiele

Raz w roku pomóc może każdy – przekazując 1% podatku na wybrany cel. Choć do kwietnia jeszcze daleko i pewnie mało kto myśli o rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, już teraz warto przyjrzeć się akcjom społecznym na rzecz dzieci, które możemy w ten sposób wesprzeć. W 2012 roku mogliśmy przekazać 1% np. Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, która finansuje stypendia zdolnej młodzieży z terenów wiejskich w Polsce, wspomnianej już Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego czy Fundacji Agory, która wpływy przeznaczyła m.in. na działania zmierzające do wyrównania szans dzieci z różnych środowisk.

Dlaczego warto wspierać dzieci?

Wspieranie edukacji i rozwoju dzieci to najlepsza inwestycja – im wcześniej zadbamy o maluchy i zapewnimy im odpowiednie warunki do życia, tym lepiej. Do 4. roku życia człowiek wypracowuje 50% możliwości intelektualnych, takich jak ciekawość świata czy pewność siebie. Oznacza to, że w pierwszych latach życia bardzo ważna jest jakość opieki, jaką sprawujemy nad najmłodszymi. Każdy z nas może być „rodzicem” i w prosty sposób pomóc potrzebującym dzieciom. Pamiętajmy o tym podczas zakupów, buszując w Internecie czy wypełniając PIT.

