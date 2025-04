W badaniu wzięło udział 171 otyłych dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które prowadziły głównie siedzący tryb życia. Poddano wstępnej ocenie ich funkcje poznawcze m.in. umiejętności planowania, zdolności matematyczne i biegłość w czytaniu. U części wykonano dodatkowo badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym umożliwiającym zaobserwowanie aktywności tkanki mózgowej. Przez następne 3 miesiące dzieci wykonywały dość intensywne zabawy ruchowe przez przynajmniej 20 minut dziennie. W ich trakcie osiągały nawet 79% maksymalnej częstości bicia serca, co daje obraz nasilenia wysiłku. Okazało się, że już tak niewielka dawka regularnej aktywności fizycznej może dać niebywale pozytywne wyniki. Badania rezonansem ujawniły zwiększoną aktywność kory przedczołowej oraz zmniejszoną w rejonie kory znajdującej się tuż za nią, u gimnastykujących się maluchów. Kora przedczołowa jest obszarem zaangażowanym w procesy myślenia, podejmowania decyzji oraz odpowiadającym za prawidłowe zachowania społeczne. Wzrosła również aktywność rejonu kory zajmującego się tzw. funkcją wykonawczą. Dodatkowo poziom inteligencji wzrósł o 3,8 punktu u dzieci aktywnych przez przynajmniej 40 minut dziennie. Niewiele mniejszy efekt uzyskały maluchy ćwiczące przez 20 minut, jednak jak podkreślają naukowcy w tym przypadku im więcej tym lepiej. Co ciekawe zaobserwowano również zwiększenie zdolności matematycznych, które sami naukowcy określają jako „niezwykłe” biorąc pod uwagę, że nie przeprowadzano żadnych dodatkowych zajęć z matematyki u tych uczniów.Naukowcy postawili hipotezę mówiącą, że aktywność fizyczna sprzyja rozwojowi układu nerwowego. Wcześniejsze badania na zwierzętach udowodniły już, że ćwiczenia zwiększały ilość czynników wzrostu powodujących lepsze ukrwienie tkanki mózgowej, większą ilość neuronów i połączeń między nimi.„Mam nadzieję, że te ustalenia pozwolą przywrócić aktywności fizycznej ważne miejsce w szkołach, pomagając dzieciom pozostać w dobrej formie fizycznej i umysłowej.” – podsumowuje dr. Catherine Davis, zaangażowana w te badanie – „ Dzieci bowiem, by osiągnąć swój potencjał muszą być aktywne.”Źródło: Science Daily/ kp

