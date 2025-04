Ciąża a ćwiczenia

Kiedy kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży, rozpoczyna się dla niej czas wielkich zmian. Począwszy od modyfikacji diety, przez pozbycie się niezdrowych przyzwyczajeń i nałogów, po oszczędny tryb życia. Warto jednak już od pierwszych tygodni zadbać o kondycję, a w szczególności o kręgosłup. Dzięki temu kobieta łatwiej przejdzie przez dalsze etapy ciąży oraz sam poród, nie wspominając już o szybszym powrocie do pełnej sprawności po porodzie.

Nie należy w czasie ciąży robić nic na własną rękę. Ćwiczenia, które zostały zlecone w poradni rehabilitacyjnej nie zawsze nadają się dla przyszłej mamy. Koniecznie trzeba poinformować lekarza lub fizjoterapeutę o swoim stanie. Kategorycznie zabrania się w pierwszym trymestrze korzystać z dobrodziejstw fizykoterapii. Wszelkie zabiegi z wykorzystaniem prądów, należy odłożyć na czas po porodzie.

Zalety ćwiczeń w okresie ciąży

Każdy fizjoterapeuta poleci wachlarz ćwiczeń i form aktywności, które nauczą przyszłą mamę odpowiednio oddychać (torem brzusznym) oraz wzmocnić mięśnie stabilizujące kręgosłup. Przed rozpoczęciem ćwiczeń dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady przede wszystkim lekarza ginekologa.

Głównym atutem rozpoczęcia ćwiczeń we wczesnej fazie ciąży jest ich niezwykle pozytywny wpływ na psychikę. Dzięki niemu może znacznie zmniejszyć się lęk przed porodem, a niektóre kobiety dzięki lepszej kondycji podczas porodu rezygnują nawet ze środków znieczulających.

Tak więc jeżeli ciąża rozwija się prawidłowo, a lekarz nie stwierdził przeciwwskazań warto rozpocząć gimnastykę jak najwcześniej.

Ćwiczenia dozwolone i zabronione w ciąży

Ćwiczenia w tym szczególnym dla kobiety okresie powinny być dostosowane do formy przyszłej mamy. Nie wszystkie rodzaje aktywności są odpowiednie, dlatego niektóre ćwiczenia w okresie ciąży są absolutnie zabronione. Są to przede wszystkim te, które wiążą się z dużym ryzykiem upadku lub silnego wstrząsu.

Jeśli przed ciążą kobieta nie uprawiała regularnie sportu, warto zacząć od spacerów czy wyjścia na basen. Niezwykle ważny jest ruch na świeżym powietrzu, co dostarczy tlenu zarówno mamie, jak i dziecku. Każdy fizjoterapeuta poleci również ćwiczenia oddechowe oraz takie, które skorygują nieprawidłową postawę ciała. Uchroni to przed dolegliwymi bólami kręgosłupa w dalszych etapach ciąży.

Coraz bardziej popularne są również ćwiczenia na piłce. Wystarczy samo siedzenie na piłce, gdyż wymaga to kontrolowania równowagi, a co za tym idzie utrzymywania wyprostowanej sylwetki.

Wykonując nawet najprostsze ćwiczenia, koniecznie trzeba pamiętać o kilku rzeczach:

wysiłek powinien być dostosowany do możliwości organizmu,

należy stopniować intensywność ćwiczeń,

oraz zachowywać umiarkowane tempo.

Ważny jest również oddech, należy pamiętać by w czasie gimnastyki oddychać torem brzusznym. Każdy wysiłek fizyczny musi być poprzedzony rozgrzewką, a po ćwiczeniach należy stosować metody relaksacji.

Autor: Anna Wereszczyńska, wykładowca DoulaSERVICE