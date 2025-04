Czym jest alantoina?

Alantoina to popularna substancja do stosowania zewnętrznego. Jest pochodną kwasu moczowego, jest nietoksyczna, nie powoduje odczynów alergicznych. W przyrodzie występuje w korzeniu żywokostu lekarskiego, jednak ta stosowana w kosmetyce jest wytwarzana syntetycznie w laboratorium. Substancja ta zmniejsza podrażnienie skóry wywołane przez detergenty, mydło, kwasy i substancje alkaliczne. Można ją znaleźć zarówno w maściach za kilka złotych, jak i w droższych dermokosmetykach.

Jakie właściwości ma alantoina?

Alantoina wykazuje właściwości intensywnie nawilżające, kojące, regeneracyjne, keratolityczne, przeciwzapalne i ściągające. Łagodzi zaczerwienienia, zmniejsza pieczenie, pobudza podziały komórkowe i wzrost komórek, dzięki czemu bardzo dobrze regeneruje skórę. Wygładza i zmiękcza naskórek, pobudza jego ziarninowanie. Alantoina łagodzi objawy łuszczycy i redukuje łupież, skuteczna jest w zmianach trądzikowych i szorstkich zmianach skórnych okolicy łokci i kolan, a także eliminuje niepożądane skutki występujące na skórze spowodowane używaniem detergentów, mydła i kwasów.

W jakich produktach znajdziemy alantoinę?

Alantoina wchodzi w skład kremów do ciała, twarzy i rąk, preparatów przeciwtrądzikowych, przeciwzapalnych, przeznaczonych do cery wrażliwej, podrażnionej i alergicznej. Można ją znaleźć także w produktach łagodzących podrażnienia słoneczne, w talkach, zasypkach, pudrach kosmetycznych, żelach do mycia ciała i pomadkach. Niektórzy producenci dodają alantoinę także do kosmetyków dla dzieci, toników antybakteryjnych i płynów do higieny intymnej. Jak widać można ją znaleźć w preparatach pielęgnacyjnych różnego typu.

Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania alantoiny?

Przeciwwskazaniem do stosowania alantoiny są sączące zmiany skórne i nadwrażliwość na działanie substancji. Może powodować nieprzyjemne podrażnienie oczu, dróg oddechowych i skóry. W miejscowym stosowaniu nie można przedawkować alantoiny. Nie stwierdzono także żadnych interakcji pomiędzy lekami często stosowanymi miejscowo na skórę i podłożami wchodzącymi w skład preparatów do stosowania zewnętrznego.

Autor: mgr farmacji Kamil Szymczak

