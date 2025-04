Wśród astmatyków około 10-30% cierpi na odmianę aspirynową. Występuje ona również u średnio 75% chorych na polipy nosa i przewlekłe zapalenie zatok. Bardzo rzadko diagnozuje się ją u dzieci.

Geneza choroby

Zazwyczaj astma aspirynowa pojawia się u osób, które chorowały na ciężką infekcję wirusową. W jej wyniku dochodzi do patologicznej przemiany składników błony komórek nabłonka w oskrzelach, a także komórek układu odpornościowego. Nazywa się je leukotrienami. Są one odpowiedzialne za powstawanie silnych skurczów oskrzeli, nacieku zapalnego, wzmożonej produkcji śluzu.

Co wywołuje astmę aspirynową?

Oprócz aspiryny chorobę tą mogą wywołać lekarstwa przeciwbólowe i przeciwreumatyczne, jak również jedzenie. Duszności mogą nastąpić po spożyciu produktów, które zawierają substancje konserwujące, związki chemiczne, barwniki. Ponadto atak astmy może być spowodowany zjedzonymi owocami cytrusowymi, jagodami, rodzynkami, grochem, pomidorami, chipsami, muesli, płatkami kukurydzianymi. Duszności może wywołać również pieczywo, które jest wypiekane przemysłowo bez użycia naturalnego zakwasu.

Helicobacter pylori a astma

W 2003 roku podczas Kongresu World Allergy Organization Japończycy przedstawili wyniki przeprowadzonych obserwacji. Okazało się, że wpływ na rozwój astmy aspirynowej może mieć infekcja bakterią Helicobacter pylori.

Obserwację prowadzono na osobach, u których astma aspirynowa została potwierdzona poprzez test aspirynowy. Objawy choroby było podobne do infekcji Helicobacter pylori oraz eozynofilowego zapalenia dwunastnicy. Co ciekawe, usunięcie wspomnianej bakterii spowodowało zanik dolegliwości układu pokarmowego oraz nietolerancji na aspirynę. Test aspirynowy wykonano ponownie po sześciu miesiącach – wynik był ujemny. Pacjentom dodatkowo podano aspirynę. Tym razem nie wywołała jednak reakcji alergicznej – skurczu oskrzeli i dolegliwości układu pokarmowego. Eksperyment dowiódł, że astma aspirynowa może być spowodowana bakterią Helicobacter pylori.

Leczenie

Udowodnienie związku między astmą aspirynową a infekcją Helocobacter pylori spowodowało, że wykonanie testu aspirynowego zalecane jest u wszystkich pacjentów z nietolerancją na ten lek. A zatem u osób z polipami, astmą, obrzękami Quinckego, objawami brzusznymi i pokrzywkami.

Astma aspirynowa jest chorobą niebezpieczną i uciążliwą. Niemal 75% pacjentów wymagających intubacji, czyli sztucznego oddychania, które polega na wprowadzeniu rurki do dróg oddechowych – to właśnie osoby z tym rodzajem astmy. Bardzo często osoby cierpiące na to schorzenie są leczone na oddziałach chorób wewnętrznych lub pulmonologicznych. Jest to błąd, ponieważ chorym na astmę nie wykonuje się tam badań w kierunku ich schorzenia.

