Anemia sierpowata to choroba krwi o uwarunkowaniu genetycznym (jej inna nazwy to niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, niedokrwistość sierpowata, drepanocytoza). Należy do grupy niedokrwistości hemolitycznych. Polega na nieprawidłowej budowie hemoglobiny, w skutek czego erytrocyty ulegają deformacji, przyjmując charakterystyczny, sierpowaty kształt. Anemia sierpowata jest chorobą wrodzoną i, nieleczona, może zagrażać zdrowiu i życiu. Sprawdź, co warto wiedzieć o tej chorobie!

Jakie są objawy anemii sierpowatej?

Anemia sierpowata jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Pierwsze objawy pojawiają się już na początku życia dziecka, zwykle około 3 miesiąca. Uwagę rodziców i lekarzy powinny zwrócić następujące symptomy:

blada skóra i błony śluzowe

bóle brzucha

gorączka

osłabiona odporność i wynikające z niej częste infekcje

przyspieszona praca serca (tachykardia)

bóle, opuchlizna i stany zapalne stawów

zaburzenia wzrostu

problemy z koncentracją

Zdiagnozowanie anemii sierpowatej wymaga wykonania badania krwi. Co ciekawe, osoby będące nosicielami "zmutowanego" genu są odporne na malarię.

Jakie są przyczyny choroby?

Niedokrwistość siepowatokrwinkowa ma podłoże genetyczne. Polega na mutacji genu odpowiedzialnego za budowę hemoglobiny. Choroba dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Oznacza to, że dziecko musi odziedziczyć zmutowany gen od obojga rodziców, by mogła się rozwinąć. Jeśli dostanie go tylko od jednego z nich, staje się nosicielem choroby, ale nie rozwijają się u niego jej objawy.

Komu grozi anemia sierpowata?

Leczenie anemii polega na łagodzeniu skutków choroby (np. poprzez podawanie leków przeciwbólowych). W niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie transfuzji krwi, a nawet przeszczep szpiku kostnego.

