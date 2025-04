Kim są Anonimowi Hazardziści?

Anonimowi Hazardziści to ruch, czerpiący inspirację z Anonimowych Alkoholików. Nic w tym dziwnego, skoro program AA okazał się tak skuteczny w leczeniu. Historia samopomocowego ruchu, jakim są Anonimowi Hazardziści, rozpoczyna się oficjalnie dnia 13 września 1957 roku w Los Angeles w Kalifornii. Pierwsza polska grupa ruszyła w roku 1995 w Warszawie.

Aktualnie spotkania Anonimowych Hazardzistów odbywają się w wielu krajach całego świata; coraz więcej grup powstaje także w Polsce. Mitingi prowadzone są w oparciu o własny program ruchu, koncentrujący się przede wszystkim wokół tzw. 12 kroków. Jedynym warunkiem uczestnictwa w AH jest – podobnie, jak w przypadku AA – autentyczna chęć wyzwolenia się z nałogu. Ruch pozostaje więc otwarty na wszystkich, którzy – nie wiedząc jeszcze jak – pragną zmienić swoje życie.

Jak wygląda terapia AH?

Doświadczenie pokazuje, że AH to cenna alternatywa terapeutyczna dla wielu osób patologicznie uprawiających hazard. Dla części z nich – z powodzeniem – stanowi jedyny grunt, na którym wracają do zdrowia, dla drugich jest to swoiste uzupełnienie i pogłębienie profesjonalnej terapii, prowadzonej w specjalistycznych placówkach leczenia uzależnień.

Specjaliści zajmujący się leczeniem uzależnień za optimum uznają swoistą dwutorowość leczenia, polegającą właśnie na łączeniu terapii profesjonalnej z siłą samopomocowego ruchu AH.

Zainteresowanych tematem odsyłam na oficjalną stronę Intergrupy Krajowej AH w Polsce pod adresem: www.anonimowihazardzisci.org. Znajdą tam Państwo wiele cennych informacji na temat samego problemu hazardu, jak i adresy najbliższych dla siebie grup AH wraz z terminami spotkań.

