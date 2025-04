Antocyjany, czyli dieta dla oczu

Oczy są narządami, które wiele ujawniają – począwszy od chorób, a skończywszy na emocjach. Zakochani inaczej na siebie patrzą, w kłótni ukazuje się zwierzęcość, żądza zemsty. Oczami pochłaniamy słowo pisane, dostrzegamy piękno otaczającego świata. Widzimy. Jednak widzenie w którymś momencie zostaje utrudnione. Oczy zaczynają szybciej się męczyć, łzawić, piec. To pierwsza oznaka tego, że dzieje się z nimi coś nie tak...

Reklama

Problemy z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności spojówki oka pojawiają się na skutek działania wielu czynników środowiskowych. Zanieczyszczone powietrze, obecność alergenów, promienie UV, długotrwała praca przy komputerze, oglądanie TV – to główne przyczyny wysuszania śluzówki oka. Charakterystycznymi objawami są wtedy:

uczucie piasku pod powiekami

pieczenie

zaczerwienienie oczu

szybsze ich meczenie

łzawienie

niewyraźne, zamazane widzenie

Witaminy dla oczu

Na nasz wzrok i stan błon śluzowych wpływa grupa witamin o właściwościach antyoksydacyjnych, czyli takich, które neutralizują wolne rodniki tlenowe. Należą tu witamina A, E i C.

Witaminy A i E są rozpuszczalne w tłuszczach, a ich źródłem są produkty zwierzęce – mięso, podroby i nabiał, ale też warzywa – szpinak, brokuły, marchew, papryka oraz orzechy, nasiona i soja. Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie. Występuje m.in w porzeczkach, cytrusach, truskawkach, ziemniakach, kiwi, winogronach, papryce i dzikiej róży. Jest wrażliwa na wysoką temperaturę, traci swe wartości w temperaturze 60-70°C.

Antocyjany

Istnieją jeszcze inne, trochę mniej rozpowszechnione substancje, zwane antocyjanami, które także wykazują pozytywne działanie na oczy. Są to barwniki roślinne, nadające kolor kwiatom i owocom – fioletowe, niebieskie i czerwone. Należą one do flawonoidów, słynących m.in. ze swojego przeciwutleniajacego działania. Wpływają ochronnie na naczynia krwionośne, usprawniają przepływ krwi nawet w najmniejszych naczyniach krwionośnych oka, a także stymulują wytwarzanie rodopsyny, dzięki której możliwe jest widzenie po zmroku. Ponadto wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, więc zapobiegają infekcjom spojówek i łagodzą stany zapalne. Wdrożenie antocyjanów do swojej diety to dobra profilaktyka zaburzeń związanych z okiem.

Gdzie je znajdziemy?

Natura obfituje w antocyjany, są one wszechobecne. Nie ma ich tylko w roślinach kaktusowatych, komosowatych (buraki, szpinak) i glonach. Bogato występują w owocach i warzywach o ciemnej, fioletowej i czerwonej skórce, a więc:

aronia

porzeczki czarna i czerwona

jeżyny

jagody i żurawina

winogrona

czarny bez

wiśnie i czereśnie

śliwki

czerwona kapusta

truskawki

Wysychanie oka jest teraz częstym problemem. Stosowanie diety urozmaiconej w ciemne warzywa i owoce, pomoże nam łagodzić podrażnienia oczu. Jednak nie zapominajmy o nawadnianiu organizmu i mruganiu. Gdy problemy oczne nie ustępują lub się nasilają, należy udać się do okulisty.

Reklama

Katarzyna Ziaja