Brytyjski ekonomista Jim O’Neill apeluje o zmianę podejścia do antybiotykoterapii. Przygotował on raport na zlecenie brytyjskiego rządu, z którego wynika, że aż 10 milionów ludzi rocznie umrze do 2050 roku z powodu odporności na antybiotyki. Jeśli te przewidywania się sprawdzą, oznaczać to będzie więcej zgonów niż z powodu raka. Ten problem może kosztować światową gospodarkę do 100 bilionów dolarów.

Według badań O’Neilla od 2014 roku przez infekcje związane z odpornością na antybiotyki zmarło już ponad milion osób na świecie. Zwraca on uwagę na to, że koncerny farmaceutyczne powinny prowadzić badania i opracowywać nowe antybiotyki albo finansować taką działalność innym producentom. Lekarze zaś nie powinni przepisywać pacjentom antybiotyków zanim nie wykonają badań potwierdzających, że podłoże infekcji jest faktycznie bakteryjne. Nadużywanie antybiotyków sięga też zwierząt, którym często także są one podawane.

Autor raportu proponuje stworzenie funduszu badawczego wysokości 2 mld dolarów, by przeciwdziałać nadmiernemu wykorzystywaniu antybiotyków w leczeniu.

Jim O’Neill planuje przekazać swoje wnioski na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i na spotkaniu G20 w Chinach.

