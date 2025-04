Przewlekłe leczenie farmakologiczne

Do leków przyjmowanych codziennie należą: długo działające β2–mimetyki wziewne (LABA), glikokortykosteroidy (GKS) wziewne, GKS doustnie (tylko w sytuacji zaostrzeń), leki przeciwleukotrienowe. Sposób leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby. Leki muszą być przyjmowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

Długo działające β2–mimetyki wziewne (LABA) - np. formoterol, salmeterol - powinny być stosowane łącznie z wziewnymi GKS. Działania niepożądane występują rzadziej niż w przypadku szybko działających β2–mimetyków. Objawy niepożądane to m.in.: drżenie mięśniowe, hipokalemia, tachykardia.

Glikokortykosteroidy (GKS) wziewne – najskuteczniejsze leki kontrolujące astmę. Niestety mogą dawać liczne powikłania miejscowe (grzybica jamy ustnej, kaszel, podrażnienie jamy ustnej), a w sytuacji długoletniego ich brania, powodują także ogólnoustrojowe działania niepożądane. GKS doustnie – stosowane wyłącznie w przebiegu zaostrzeń astmy lub gdy jest ona źle kontrolowana. Taka terapia wiąże się z dużym ryzykiem powikłań.

Polecamy: Jak odróżnić astmę od ostrego ataku astmy?

Leczenie doraźne

Leczenie doraźne można zastosować w celu opanowania objawów astmy lub w celu uniknięcia skurczu oskrzeli indukowanego wysiłkiem. Używane preparaty to m.in.: szybkodziałające β2–mimetyki wziewne (fenoterol, salbutamol) i krótko działające leki przeciwcholinergiczne (bromek ipratropium).

Jeżeli chory przyjmuje leki doraźne zbyt często, może to świadczyć o nieodpowiednim leczeniu podstawowym.

Leczenie zaostrzenia

W sytuacji, gdy choroba ulega zaostrzeniu, oprócz GKS doustnie, można podać choremu salbutamol wziewnie (z MDI – inhalatora ciśnieniowego lub nebulizatora). Jeśli nie ma możliwości podania drogą wziewną wykorzystywane jest podanie dożylnie. Inne leki wykorzystywane w razie zaostrzenia choroby to: bromek ipratropium, siarczan magnezu dożylnie i teofilina dożylnie. Istotna dla chorych jest też tlenoterapia.

Ciąża, operacja… - i co teraz?

Jest kilka sytuacji szczególnych, które trzeba uwzględnić w sposobie leczenia astmy. Bardzo ważna jest odpowiednia terapia w ciąży. Działania niepożądane leków nie są tak niebezpieczne jak źle kontrolowana astma i możliwość niedotlenienia dla płodu. Zasady leczenia są podobne do ogólnie obowiązujących. GKS wziewne i krótko działające.

β2 – mimetyki wziewne są lekami polecanymi.

Czytaj też: Jakie leki są dozwolone w ciąży?

Przed operacją chirurgiczną natomiast konieczne jest wykonanie odpowiednich badań oceniających funkcje płuc. W razie wskazań konieczne jest zwiększenie GKS ogólnoustrojowo.

O czym warto pamiętać?

Najważniejsze jest, aby chory unikał czynników wywołujących u niego napady i zaostrzenia astmy. Sposób inhalacji leków wziewnych często nie jest zrozumiały, w razie wątpliwości zawsze dobrze jest dopytać lekarza. Istotna jest profilaktyka zakażeń wirusowych, chory powinien, więc zaszczepić się przeciwko grypie.

Reklama