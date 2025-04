Przyjmowanie antybiotyków to ważny element walki ze szkodliwymi drobnoustrojami. Podpowiadamy jak stosować kurację antybiotykową bez szkody dla organizmu, oraz jak wspomóc organizm tak, aby antybiotykoterapia była najbardziej skuteczna:

Reklama

1. Przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza

Efekty działania antybiotyków można odczuć już po 2–3 dniach od rozpoczęcia kuracji. Ponieważ leki zdążą w tym czasie zniszczyć większość bakterii czy grzybów, objawy choroby szybko ustępują. Nie oznacza to jednak, że wolno leki odstawić! Jeśli zrobisz to przed wyznaczonym przez lekarza terminem, może się okazać, że część mikrobów jednak przetrwała. Gdy się namnożą, choroba powróci. W dodatku będzie trudniejsza do wyleczenia, bo zarazki uodpornią się na leki, które już stosowałaś.

Warto wiedzieć: Lekarz pozwolił ci wcześniej zakończyć kurację i zostało ci kilka niewykorzystanych kapsułek? Nie zażywaj ich bez konsultacji, nawet jeśli znowu zachorujesz. Nie masz przecież pewności, że zaatakował cię ten sam szczep grzybów czy bakterii. A nawet jeśli tak jest, lek może okazać się już nieskuteczny.

2. Przyjmuj probiotyki

Wiele antybiotyków ma tzw. szerokie spektrum działania. Oznacza to, że lek potrafi zwalczyć co najmniej kilka rodzajów mikrobów. Niestety, w walce tej giną także twoi sojusznicy. To dbające o odporność organizmu, pomagające w przetwarzaniu jedzenia i produkcji witamin szczepy dobrych bakterii. By ocalić je przed zagładą, w trakcie antybiotykoterapii i tuż po niej, warto stosować preparaty zawierające tzw. bakterie probiotyczne. O dobór odpowiedniego środka zapytaj lekarza (niektóre antybiotyki niszczą bowiem zawarte w leku probiotyki albo zmieniają ich właściwości).

Warto wiedzieć: Dobre szczepy bakterii łagodzą niepożądane skutki antybiotykoterapii, takie jak biegunka, niestrawność czy skłonność do nawracających infekcji intymnych.

3. Po zakończeniu terapii odbuduj odporność

By przywrócić równowagę bakteryjną w organizmie, warto sięgać nie tylko po suplementy z probiotykami, ale także stosować odpowiednią dietę. Dlatego postaraj się włączyć do swojego menu:

Reklama