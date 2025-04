Co to jest arytmia?

Zaburzenia rytmu serca, zwane też arytmiami, to jedne z częstszych chorób układu sercowo-naczyniowego. Polegają na nieregularnych skurczach mięśnia sercowego, a akcja serca wykracza poza przedział normy od 60 do 100 uderzeń na minutę. Akcja serca poniżej 60 uderzeń na minutę określana jest jako bradykardia, natomiast powyżej 100 uderzeń na minutę – tachykardia.

Przyczyny zaburzeń rytmu serca

Należy wiedzieć, że prawidłowy rytm pracy serca jest sterowany przez układ nerwowy, a „pobudzaczem” jest węzeł zatokowy. Jeśli funkcjonuje on prawidłowo, wartości akcji serca mieszczą się w normie. Jeśli praca węzła jest zaburzona lub też serce jest pobudzane innymi drogami przewodzenia – wówczas dochodzi do powstanie nieprwawidłowego rytmu serca. Przyczynami arytmii mogą być:

nadmierny stres (z powodu nadmiaru adrenaliny)

zaburzenia gospodarki hormonalnej (tarczyca)

działanie leków

spożycie alkoholu

przyjmowanie narkotyków

nadmierne spożywanie kawy

sterydy

Objawy bradykardii

osłabienie

zawroty głowy

ryzyko omdleń

utraty przytomności

ryzyko zatrzymania krążenia

Objawy tachykardii

uczucie kołatania serca

„niepokój” w klatce piersiowej

„odczuwanie” bicia serca

„ciężkość” na klatce piersiowej

możliwe zawroty głowy i omdlenia

Obydwa te stany lekarz diagnozuje na podstawie badania fizykalnego – osłuchanie serca stetoskopem oraz wyniku badania elektrokardiograficznego (EKG). Ponadto w razie potrzeby wykonywane są inne badania, jak np. hormonów tarczycy, czy próba wysiłkowa i monitorowanie holterowskie rytmu serca (całodobowe). Leczenie obu arytmi różni się bardzo. W bradykardii poniżej 50 uderzeń na minutę – w stanie czuwania – rozważane jest wszczepianie rozrusznika serca. Natomiast w przypadku tachykardii należy zwalczać jej przyczynę i dodatkowo przyjmować leki umiarawiające pracę serca przepisane przez kardiologa. Ponadto w sytuacjach szczególnych stosowana jest elektroterapia, czyli kardiowersja lub kardiostymulacja, a czasem też ablacja, czyli zniszczenie ogniska dodatkowego pobudzenia mięśnia sercowego.

Pamiętajmy, każda nieleczona arytmia zwiększa ryzyko zatrzymania krążenia! Zatem gdy doświadczamy niepokojących objawów należy jak najszybciej udać się po poradę do lekarza!