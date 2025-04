Astma oskrzelowa jest najczęstszą choroba przewlekłą u dzieci. Na początku trwania choroby objawy mogą być niejednoznaczne, co stanowi pewien problem diagnostyczny. Astma oskrzelowa to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, pojawiających się zazwyczaj w nocy i nad ranem.

Co może przyczyniać się do rozwoju astmy?

Czynniki przyczyniające się do rozwoju astmy oskrzelowej to m.in.: działanie dymu tytoniowego, zanieczyszczenie powietrza, nadmierna ekspozycja na alergeny domowe, dieta, infekcje oraz poprawa standardów życia (żyjąc w „czystym otoczeniu” ludzie stali się bardziej wrażliwi na niechorobotwórcze czynniki jak np. pyłki traw, kurz). Ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej oraz chorób atopowych (alergiczne zapalenie spojówek, nieżyt nosa) jest większe, jeśli szkodliwe czynniki zadziałają pod koniec ciąży lub w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Astma sama w sobie nie jest dziedziczna, natomiast uwarunkowana genetycznie jest skłonność do niej.

Jakie objawy będzie miało dziecko?

Astmę można podejrzewać, jeśli:

dziecko miało epizody długotrwałego napadowego kaszlu , najczęściej w godzinach nocnych, - występują nawracające infekcje dróg oddechowych i trwają ponad 10 dni, mimo odpowiedniej antybiotykoterapii ;

prawie każdy katar kończy się zapaleniem oskrzeli.

Podczas napadu astmy dziecko jest przerażone, próbuje złapać oddech, jest mu duszno, ma znacznie wydłużony wydech. Starsze dzieci po ataku odkrztuszają śluzowata wydzielinę. Dziecko w czasie napadu powinno przyjąć leki doraźne, aby skurcz oskrzeli ustąpił i żeby mogło ono oddychać bez trudu. Ważne, aby rodzic uspokajał dziecko, kontrolował czy odpowiednio przyjmuje leki. Jeśli robi się ono sine, a trudności z oddychaniem są znaczne należy wezwać lekarza.

Diagnostyka

W celu rozpoznania astmy dziecku zostanie wykonany szereg badań. Należą do nich m.in.: badanie spirometryczne (ułatwiające rozpoznanie i oceniające stopień zaawansowania), gazometria (ocena składu tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej), rtg klatki piersiowej, badanie krwi (ocena ilości eozynofilii we krwi), badanie plwociny. Istotna jest próba identyfikacji alergenu, czyli czynnika, który doprowadza do reakcji nadwrażliwości w oskrzelach. W tym celu przeprowadza się testy skórne, ocenę stężenia przeciwciał w surowicy krwi.

Jak wygląda leczenie?

Wczesne podjęcie odpowiedniego leczenia jest niezwykle ważne. Pomaga ono zapobiec wystąpieniu późnych powikłań astmy. Leczenie ustala lekarz. Astma wymaga zarówno leczenia przewlekłego jak i leczenia doraźnego w razie napadu. Stosowane są leki rozkurczające oskrzela:

- beta2-mimetyki, rozszerzające oskrzela,

- glikokortykosteroidy , zmniejszające stan zapalny w nabłonku oskrzeli,

, zmniejszające stan zapalny w nabłonku oskrzeli, - leki przeciwleukotrienowe.

Dzięki regularnemu przyjmowaniu w sposób prawidłowy można zredukować ilość napadów astmy i uniknąć jej późnym powikłaniom. Odpowiednie leczenie pozwala dziecku na normalne uczęszczanie do szkoły i zabawę z rówieśnikami.