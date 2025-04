Astrocalendarium 2013

Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz jest autorką "Astrocalendarium 2013". Jest to unikalny przewodnik astrologiczny, który dzień po dniu analizuje układy planet, słońca i księżyca. Umożliwia on tym samym dostosowanie codziennego rytmu życia do oddziaływania ciał niebieskich na konkretną osobę. Merytoryczną jakość publikacji gwarantuje osoba jej autorki. Jest ona uznanym i cenionym, także poza granicami naszego kraju, astrologiem, doktorem nauk przyrodniczych i antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Medycznej w Krakowie. Ma na swoim koncie liczne bestsellerowe pozycje opisujące różnorodne aspekty horoskopu i koncentrujące się na ich praktycznym wykorzystaniu.