Jeśli podejrzewasz u siebie objawy zapalenia wyrostka robaczkowego – zgłoś się jak najszybciej do lekarza lub wezwij pogotowie. Nawet jeżeli później twoja diagnoza się nie potwierdzi, nie ma co zwlekać, ponieważ tylko specjalista może stwierdzić, czy ból, który odczuwasz jest sygnałem czegoś groźnego. Zanim uzyskasz fachową pomoc, zastosuj się do prostych zaleceń.

Pierwsza pomoc przy ataku wyrostka robaczkowego:

Przede wszystkim nie zwlekaj! W ciągu doby od pierwszych objawów u 20 proc. osób dochodzi do pęknięcia wyrostka. Jeśli podejrzewasz atak wyrostka robaczkowego jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem. W między czasie:

Powstrzymaj się od jedzenia oraz picia, bo niebawem możesz się znaleźć na stole operacyjnym. Gdy jednym z objawów zapalenia jest zaparcie – nie zażywaj żadnych środków przeczyszczających (mogą one przyczynić się do pęknięcie wyrostka podczas gwałtownego wypróżniania). Nie zażywaj leków przeciwbólowych ani rozkurczowych, ponieważ trudniej jest postawić diagnozę, gdy zastosowany preparat zniweluje ból. Aby zmniejszyć nieco dolegliwości – możesz przyłożyć do brzucha zimny kompres np. owinięty w ścierkę woreczek wypełniony pokruszonym lodem.

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego