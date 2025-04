Czy AZS to częsta choroba?

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest także określane jako wyprysk atopowy, egzema, świerzbiączka, wyprysk alergiczny lub alergiczne zapalenie skóry. Obecnie jest to dość często diagnozowana choroba skóry.

Skąd się bierze?

Niektórzy uważają, że przyczyną tej choroby są zbyt sterylne warunki, w jakich żyje współczesny człowiek, a co za tym idzie ograniczony kontakt z różnymi bakteriami. Jednak lekarze dzielą przyczyny tej choroby na: genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Choroba ta często występuje rodzinnie. Gdy mama i/lub tata są alergikami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko też będzie.

Do czynników, które mogą wywołać nadmierną reakcję skóry, zalicza się środki drażniące, takie jak mydła, rozpuszczalniki, konserwanty, detergenty. Czasami reakcje alergiczne może wywołać słońce lub wiatr. Do alergenów wziewnych powodujących wyprysk można zaliczyć roztocza kurzu domowego (Dematophagoides pteronyssinus), pleśnie, pyłki, sierść zwierząt, najczęściej kota czy psa. Do najbardziej uczulających produktów spożywczych należą: jajka, nabiał, orzechy, ryby i owoce morza.

AZS występuje w każdym wieku

AZS to choroba, która może wystąpić w różnym wieku. Już u niemowląt można zaobserwować objawy wyprysku. Mogą one zniknąć na przykład po wyeliminowaniu niektórych pokarmów. Czasem jednak wypryski utrzymują się do końca życia, a nawet nasilać pod wpływem różnych czynników.

Objawy

Objawy choroby mogą być bardzo zróżnicowane. Do najczęstszych objawów AZS należą: świąd, wysypka, suchość skóry, wysięk, zaczerwienienie skóry, plamy. Niekiedy pojawiają się pęcherze z wodnistą wydzieliną. Czasami może pojawić się nieswoisty wyprysk rąk i stóp - tak zwany wyprysk z podrażnienia.

U niektórych może pojawić się świąd po spoceniu się, zaostrzenie zmian po stresie. Takie zmiany wiążą się z alergią na pokarmy lub substancje chemiczne lub materiały. Objawom mogą towarzyszyć powiększone węzły chłonne. Czasami, zwłaszcza u starszych osób, może pojawić się zbielenie miejsc, na które zadziałał czynnik wywołujący alergię i biały dermografizm (po zarysowaniu skóry pojawiają się białe zmiany).

Plamki na źrenicach i pogrubiona szyja

Dodatkowe cechy AZS, które występują od początku lub mogą się pojawić w różnym czasie w zależności od nasilenia choroby to: odbarwienia (plamki) na źrenicach, wyraźny rysunek skóry po wewnętrznej stronie dłoni, pogrubiony fałd szyjny, dodatkowy fałd skóry pod dolna powieką oka (objaw Dennie-Morgana). W badaniach laboratoryjnych nawet u 85% chorych można stwierdzić podwyższony poziom IgE.

