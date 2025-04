Atopowe Zapalenie Skóry (AZS), zwane też wypryskiem atopowym, jest dysfunkcją bariery skórnej związanej z zaburzeniem w metabolizmie lipidów naskórka, zmniejszoną ilością naturalnego czynnika nawilżającego oraz nieprawidłowym procesem eksfoliacji (złuszczaniem naskórka), wynikającym z zaburzeń układów enzymatycznych.

Reklama

Kogo dotyka atopowe zapalenie skóry?

To jedna z najczęściej rozpoznawanych chorób skóry wieku dziecięcego. Ocenia się, że atopowe zapalenie skóry dotyczy 15-20% dzieci w wieku do lat 7. U 45% dzieci pierwsze objawy pojawiają się przed ukończeniem 6. miesiąca życia, zaś u 90% dzieci przed ukończeniem 5. roku życia.

W większości przypadków AZS ustępuje w okresie dojrzewania, jednak około 3 proc. chorych jest dotkniętych tym schorzeniem na całe życie.

Objawy AZS

Podstawowym objawem AZS jest odczuwanie silnego świądu skóry. Towarzyszy mu suchość i różnego rodzaju zmiany skóry, takie jak zarumienienia, grudki, pęcherzyki, uporczywy świąd i nawracające infekcje. Typowa lokalizacja zmian skórnych to twarz, łokcie, dłonie, kolana, stopy.

Jak pielęgnować skórę z AZS?

W zakresie pielęgnacji skóry dotkniętej AZS jednym z najważniejszych aspektów jest nawodnienie warstwy rogowej naskórka. W ten sposób przywraca się jego funkcje jako naturalnej bariery, co jest podstawą skuteczności dalszego postępowania terapeutycznego i pozwala zminimalizować szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego na skórę.

W codziennej pielęgnacji skóry z atopowym zapaleniem skóry warto pamiętać, że:

kąpiele nie powinny trwać dłużej niż 20-30 minut,

nie powinny trwać dłużej niż 20-30 minut, nie należy pocierać skóry po kąpieli, tylko delikatnie osuszać , dotykając ręcznikiem,

, dotykając ręcznikiem, w ciągu 3-5 minut po kąpieli należy nałożyć na skórę odpowiedni balsam , którego zadaniem jest natłuszczenie i ochrona skóry,

, którego zadaniem jest natłuszczenie i ochrona skóry, skóra powinna być natłuszczana co 2-4 godziny w ciągu dnia, aby osiągnąć optymalny efekt.

Do pielęgnacji skóry z atopowym zapaleniem skóry wskazane jest stosowanie tzw. emolientów, które zapewniają prawidłowe nawilżenie oraz natłuszczenie skóry – zmniejszają jej szorstkość i suchość.

Warto wiedzieć: Co ma jabłko do brzozy, czyli o alergiach krzyżowych

Emolienty

Emolienty to preparaty, które poprzez stworzenie i wzmocnienie warstwy okluzyjnej, jak również ograniczenie strat wody, ograniczają jej przeznaskórkową utratę (TEWL).

Ich dodatkową funkcją jest zmiękczenie naskórka (likwidacja uczucia świądu) oraz dostarczenie składników odżywczych dla suchej skóry (witaminy, minerały, mocznik, NMF, kwas GLA).

W skład emolientów wchodzą najczęściej tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (lanolina, euceryna), oleje roślinne, syntetyczne lipidy, substancje mineralne (parafina, wazelina), substancje powierzchniowo czynne (ceramidy, cholesterol, kwasy tłuszczowe), a także pochodne mocznika.

Mechanizm działania emolientów pokazano na rycinie 1 (poniżej).

Reklama

Polecamy: Co wywołuje atopowe zapalenie skóry?

Autor: lek.med. Ewa Chromniak-Przybyła, ekspert OCEANIC SA, specjalista ds. kosmetologii i medycyny estetycznej/ mk