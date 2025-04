Babeszjoza to choroba pasożytnicza psów przenoszona przez kleszcze. Wywoływana jest przez pierwotniaki z gatunku Babesia canis. Są one niezwykle groźnymi pasożytami - wnikają do krwinek czerwonych (erytrocytów) żywiciela i doprowadzają do ich destrukcji. Babeszjoza to bardzo rozpowszechniona choroba w Polsce. Pierwszy przypadek odnotowano na Lubelszczyźnie w 1966 roku.

Jakie są objawy babeszjozy?

Objawy choroby można podzielić na trzy grupy:

Objawy wywołane mechanicznym uszkodzeniem erytrocytów. Objawy spowodowane uszkodzeniem nerek i wątroby. Objawy wywołane dysfunkcją układu odpornościowego, który sam wyniszcza własne elementy morfotyczne krwi.

Do najbardziej typowych objawów należą:

osłabienie ,

, wymioty, biegunka, gazy,

apatia ,

, brak apetytu,

wysoka gorączka,

siność błon śluzowych , najbardziej zauważalna na dziąsłach i spojówkach, która stopniowo przeobraża się w żółtaczkę,

, najbardziej zauważalna na dziąsłach i spojówkach, która stopniowo przeobraża się w żółtaczkę, zaburzenia oddychania,

ciemny koloryt moczu (ten objaw występuje tylko u niektórych psów).

Jak przebiega leczenie babeszjozy?

Babeszjoza jest chorobą potencjalnie nieuleczalną, dlatego w przypadku stwierdzenia jej objawów należy jak najszybciej udać się do doświadczonego lekarza weterynarii. Leczenie babeszjozy ma na celu przywrócenie prawidłowej liczby krwinek czerwonych i zredukowanie lub eliminację zarażenia.

W przypadku rozpoznania choroby i natychmiastowego podjęcia leczenia można za pomocą leków przeciwpierwotniakowych i terapii podtrzymującej doprowadzić do poprawy stanu ogólnego i wycofania objawów babeszjozy. W Polsce podstawowym lekiem przeciwko niedokrwistości jest imidokarb (preparat Imizol), który stosuje się domięśniowo jednorazowo lub dwukrotnie w odstępie 2 tygodni.

W przypadku zaawansowanego stadium choroby niezbędne jest przetoczenie krwi.

Jeśli zwierzę jest odwodnione, ma podwyższoną temperaturę lub stwierdzono u niego ostrą niewydolność nerek, konieczne jest dożylne podanie płynów.

Niestety zbyt późne wykrycie choroby może doprowadzić do śmierci zwierzęcia z powodu niedokrwistości, małopłytkowości lub niewydolności nerek.

