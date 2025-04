W moczu można oznaczyć ponad 100 różnych substancji. Standardowo jednak sprawdza się kilka parametrów, bo już dzięki nim można ocenić, co dzieje się z naszym zdrowiem.

Do czego potrzebne jest to badanie?

Dzięki niemu można zdiagnozować m.in. zakażenie układu moczowego i cukrzycę. Ponadto lekarze zlecają je osobom, które chorują przewlekle (m.in. na serce, nerki, wątrobę), bo widać w nim, czy choroba nie wymyka się spod kontroli.

Jak pobrać mocz?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o higienie. Mocz zbieramy do specjalnego pojemnika (do kupienia w aptece). Nim go oddamy, trzeba dokładnie podmyć się wodą z mydłem. Do analizy nadaje się środkowy strumień, tzn. najpierw załatwiamy się do sedesu, a dopiero po kilku sekundach podstawiamy pojemnik. Do badania potrzebne jest ok. 50–100 ml.

Jak odczytywać ogólne badanie moczu?

Parametr i norma:

Kolor: od przezroczystego do ciemnożółtego

Co znaczą odchylenia:

Bezbarwny – może objawem niewydolności nerek i cukrzycy. Ciemny – odwodnienia. Czerwony może oznaczać krew.

Parametr i norma:

Klarowność: przejrzysty

Co znaczą odchylenia:

Zmętnienie może być spowodowane ropą lub krwią (infekcją układu moczowego), spermą. Może też oznaczać zakażenie pasożytami.

Parametr i norma:

Zapach: lekko orzeźwiający

Co znaczą odchylenia:

Słodki, owocowy występuje w niekontrolowanej cukrzycy, a nieprzyjemny w przypadku zakażenia układu moczowego.

Parametr i norma:

Ciężar: 1.005–1.035

Co znaczą odchylenia:

Wysoki ciężar może znaczyć odwodnienie lub obecność białka lub cukrów w moczu. Niski – w przypadku stosowania leków moczopędnych.

Parametr i norma:

pH: 4.5–8.0

Co znaczą odchylenia:

Wysokie pH może być wywołane przez wymioty, chorobę układu moczowego, astmę. Niskie – występuje w cukrzycy, po alkoholu.

Parametr i norma:

Białko: brak

Co znaczą odchylenia:

Pojawienie się białka oznacza kłopoty z nerkami spowodowane np. infekcją, wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą, zatruciem.

Parametr i norma:

Cukier: brak

Co znaczą odchylenia:

Glukoza w moczu spowodowana bywa cukrzycą, uszkodzeniem wątroby, zatruciem, chorobami nadnerczy.

Parametr i norma:

Ciała ketonowe: brak

Co znaczą odchylenia:

Ich obecność może wskazywać na cukrzycę, dietę niskowęglanową, głodzenie się (w tym anoreksję i bulimię) oraz alkoholizm.

Parametr i norma:

Krwinki, bakterie: kilka w polu widzenia

Co znaczą odchylenia:

Obecność dużej ilości bakterii oraz krwinek najczęściej oznacza zakażenie układu moczowego.